HOF. Während des Hofer Herbstmarktes pöbelte ein 26-Jähriger die Besucher mit verfassungsfeindlichen Parolen an. Im polizeilichen Gewahrsam bedrohte und beleidigte er eine Richterin und die Polizisten. Nun ermittelt die Polizei Hof.

Am Sonntagnachmittag, während des Hofer Herbstmarktes, saß ein 26-Jähriger im Außenbereich der Eisdiele am Longoliusplatz. Dort fing der Mann an, vorbeilaufende Passanten anzupöbeln und Gäste am Nachbartisch mit rechtsextremen Parolen zu überziehen. Hofer Polizisten zeigten den Mann an und verboten ihm, den Hofer Herbstmarkt weiter zu besuchen.

Zwei Stunden später fiel der 26-jährige Deutsche erneut auf. Diesmal pöbelte er Kunden vor einer Tankstelle in der Ernst-Reuter-Straße an. Aufgrund seines Verhaltens und seiner zunehmenden Alkoholisierung wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Als er eingesperrt werden sollte, beleidigte er die Polizisten mehrfach und drohte ihnen an, sie auf den Kopf zu schlagen. Dies verhinderte jedoch nicht den Gewahrsam. Eine Richterin vom Amtsgericht Hof bestätigte vor Ort die Freiheitsentziehung des Mannes. Auch sie wurde daraufhin von dem 26-Jährigen beleidigt und bedroht. Als dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde, gingen die Beleidigungen und Bedrohungen gegen die Hofer Polizisten weiter. Erst heute Morgen, als der 26-Jährige ausgenüchtert war, wurde er aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Nun ermittelt die Hofer Polizei wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen verschiedener Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber der Richterin und den Polizisten.