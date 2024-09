KOLLNBURG, LKR. REGEN. Am Freitag, 27.09.2024, haben Telefonbetrüger erneut mit einem sog. „Schockanrufe“ zugeschlagen. Ein Senior hat Bargeld an einen unbekannten Mann übergeben. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Am Freitagnachmittag erhielt ein 72-Jähriger Mann aus Kollnburg einen Anruf, bei dem ihm vorgegeben wurde, seine Tochter solle einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben. Zur Abwendung eines Haftbefehls, müsse er nun für seine Tochter eine große Geldsumme bezahlen. Gegen 14.15 Uhr kam es im Bereich der Rechertsrieder Straße in Kollnburg zur Übergabe einer fünfstelligen Bargeldsumme an einen bislang unbekannten Mann.

Beschreibung des Abholers:

Der Mann war ca. 20 Jahre alt und etwa 170cm groß.

Er trug eine blaue Jeans und führte einen Rucksack mit.

Zeugenaufruf:

Personen, die am Freitag, 27.09.2024, zwischen 13.30 und 15.00 Uhr im Bereich der Rechertsrieder Straße in Kollnburg verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Viechtach, Tel. 09942/9404-0, oder jeder andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.