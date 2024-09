Wiesnbericht:

1519. Gefährliche Körperverletzung – Fröttmaning

Am Dienstag, 17.09.2024, fand das Champions League Spiel zwischen dem FC Bayern München und Dinamo Zagreb in der Allianz Arena statt.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam es in den Blöcken 110 und 111 zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen. Die Fans der Gastmannschaft hatten Karten in der Südkurve. Als diese bei den beiden Gegentoren jubelten, wurde eine Gruppe von Bayernfans auf diese aufmerksam.

Ca. 20 Bayernfans wechselten daraufhin in den benachbarten Block und durchkämmten diesen in zwei größeren Gruppen. Vermeintliche Zagrebfans wurden angesprochen und mit eindeutigen Gesten zum Verlassen des Blocks aufgefordert. Bei Weigerung wurden sie in Richtung Blockausgang geschubst. In zwei Fällen wurden Geschädigte mit Fäusten gegen den Kopf geschlagen und in einem anderen Fall wurde eine zu Boden gerissene Person vermutlich mit dem Fuß getreten.

Die Polizei wurde über die nachträgliche Videoauswertung auf die Taten aufmerksam. Die Geschädigten haben sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet.

Das Kommissariat 23 (Gewaltdelikte) hat die Ermittlungen hierzu übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1520. Fahrradfahrer stürzt nach Kollision mit Fußgänger; eine Person verletzt; Fußgänger entfernt sich vom Unfallort – Ludwigsvorstadt

Am Freitag, 27.09.2024, gegen 15:15 Uhr, fuhr ein 43-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Bayerstraße auf dem dortigen Radweg stadteinwärts.

Zum selben Zeitpunkt ging ein bislang unbekannter Fußgänger auf dem dortigen Gehweg. Er führte eine schwarze Sporttasche mit sich, welche in den Radweg hineinragte.

Beim Vorbeifahren streifte der 43-Jährige die Sporttasche des Fußgängers, verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Durch den Sturz wurde der 43-Jährige verletzt und musste vom Rettungsdienst stationär in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der bislang unbekannte Fußgänger entfernte sich von der Unfallstelle, ohne zuvor Angaben zu seinen Personalien gemacht zu haben.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere in Bezug auf die Klärung der Identität des Fußgängers übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zur Person des bislang flüchtigen Fußgängers machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1521. E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Straßenbahn; eine Person verletzt – Harlaching

Am Freitag, 27.09.2024, gegen 20:20 Uhr, wollte ein 18-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem E-Scooter die Straßenbahngleise an der Grünwalder Straße überqueren. Hierbei nutzte er einen dafür vorgesehenen Übergang.

Zur gleichen Zeit fuhr dort eine Tram stadteinwärts. Der Trambahnfahrer leitete eine Bremsung ein. Es kam noch zu einer Kollision.

Dabei wurde der 18-jährige E-Scooter-Fahrer schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der E-Scooter wurde durch den Verkehrsunfall schwer beschädigt. An der Straßenbahn entstand leichter Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1522. Fußgänger stürzt auf Brücke und verletzt sich schwer – Schwanthalerhöhe

Am Samstag, 28.09.2024, gegen 23:00 Uhr, wurde ein 52-Jähriger mit Wohnsitz in Baden-Württemberg von einer Zeugin verletzt auf der Bavariabrücke liegend aufgefunden.

Der 52-Jährige hatte eine stark blutende Wunde am Kopf. Gegenüber der Zeugin äußerte er, nicht angefahren worden zu sein, bevor er das Bewusstsein verlor.

Der 52-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nun ermittelt die Münchner Verkehrspolizei, um den Vorfall zu klären; insbesondere um ein mögliches Fremdverschulden gänzlich ausschließen zu können.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. dem Sturzgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1523. Raub einer Handtasche – Obersendling

Am Mittwoch, 25.09.2024, gegen 10:30 Uhr, verließ eine 61-Jährige mit Wohnsitz in München den U-Bahnhof an der Machtlfinger Straße. Hinterhalb des U-Bahngebäudes wurde sie unvermittelt von einem Mann angesprochen. Dieser fragte die 61-Jährige, ob sie deutsch wäre. Diese bejahte und wurde daraufhin von dem Mann verbal beleidigt, zusätzlich behauptete der Mann, dass die 61-Jährige sein Geld habe.

Daraufhin riss der Mann plötzlich mit beiden Händen an der Handtasche der 61-Jährigen und versuchte diese zu entreißen. Die 61-Jährige wehrte sich. Aufgrund der Gegenwehr ließ der Täter letztendlich von der Frau ab und flüchtete zu Fuß Richtung U-Bahnstation. Zuvor hatte er die Frau mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen.

Die 61-Jährige verständigte sofort über den Notruf die Polizei. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 170 cm groß, afrikanisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, lockige kinnlange Haare

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Machtlfinger Straße (Obersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1524. Raub – Feldmoching-Hasenbergl

Am Donnerstag, 26.09.2024, gegen 23:15 Uhr, befand sich ein 69-Jähriger mit Wohnsitz in Hof im Bereich des Lerchenauer Sees.

Er ging auf einem unbeleuchteten Weg am See entlang und wurde dort von zwei unbekannten Männern unvermittelt von hinten angegriffen und in das Gesicht geschlagen. Durch den Angriff verlor der 69-Jährige sein Bewusstsein.

Nachdem er wieder zu sich gekommen war, stellte er fest, dass sein Geldbeutel fehlte. Er begab sich zunächst zu seinem in der Nähe abgestelltes Fahrzeug und verständigte von dort die Polizei. Über die genaue Dauer seiner Bewusstlosigkeit und über die Täter konnte er keine Angaben machen. Durch den Angriff erlitt der 69-Jährige Verletzungen im Gesichtsbereich. Er wurde von Rettungsdienst stationär in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Lerchenauer See, Lassallestraße dortiger unbeleuchteter Gehweg (Feldmoching-Hasenbergl) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1525. Zwei Fälle des Taschendiebstahls; Festnahmen von vier Tatverdächtigen – Ludwigsvorstadt

Fall 1:

Am Freitag, 27.09.2024, gegen 00:00 Uhr, fielen Taschendiebfahnder zwei Männer im Bereich des Esperantoplatzes auf, wie sie sich in auffälliger Weise für einen stark betrunkenen Mann interessierten. Der Betrunkene ging in die Kobellstraße und die beiden Männer folgten ihm. Zu diesem Zeitpunkt hielt der betrunkene Wiesnbesucher sein Mobiltelefon in der Hand und tippte darauf herum.

In einem günstigen Moment rempelte einer der Männer den Betrunkenen an, während der andere den Betrunkenen das Mobiltelefon schlagartig aus der Hand riss. Beide Täter flüchteten nach der Tat in Richtung Lindwurmstraße. Sie konnten jedoch von den Taschendiebfahndern eingeholt und festgenommen werden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 21-Jährigen und einen 31-Jährigen (beide mit ungarischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland). Das entwendete Mobiltelefon befand sich in der Tasche des 31-Jährigen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Sie wurden einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ zwei Untersuchungshaftbefehle.

Der rechtmäßige Eigentümer des Mobiltelefons muss noch ermittelt werden. Er hatte sich während der Festnahmen der zwei Tatverdächtigen von der Örtlichkeit entfernt.

Fall 2:

Im Bereich der Mozartstraße fielen Taschendiebfahnder zwei Frauen auf, die sich immer wieder an stark betrunkene Wiesnbesucher drängten. Die zwei Frauen gingen in Richtung Goetheplatz, wo sie auf einen 37-jährigen Franzosen trafen, der stark angetrunken war.

Die beiden Frauen hakten sich bei dem Mann unter und lotsten ihn in das dortige Häuschen der Bushaltestelle am Goetheplatz. Die beiden Frauen bedrängten den Mann und streiften ihn sowohl im Bereich des Halses als auch an den Armen ab. Nach etwa fünf Minuten ließen die beiden Frauen von dem französischen Touristen ab und entfernten sich zügig von der Örtlichkeit.

Der 37-jährige Franzose wurde von den Beamten kurz darauf befragt, ob ihm etwas fehle. Dabei gab er an, dass er sein goldenes Armband und eine goldene Halskette vermissen würde.

Die beiden Frauen wurden im Anschluss durch die Taschendiebfahnder festgenommen. Es handelt sich um eine 31-Jährige und eine 39-Jährige (beide mit slowakischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland). Bei ihnen konnten die zuvor genannten Schmuckstücke aufgefunden werden.

Bei den Slowakinnen wurden mehrere Hundert Euro Bargeld in unterschiedlichen Stückelungen aufgefunden, die auf zuvor begangene weitere Straftaten hindeuten. Das Geld wurde sichergestellt.

Beide wurden in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Sie wurden einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Frauen jeweils einen Untersuchungshaftbefehl.

Das Kommissariat 55 (Taschendiebstahl) hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

1526. Fußgängerin wird von Linienbus erfasst; eine Person verletzt – Neuhausen

Am Freitag, 27.09.2024, gegen 21:50 Uhr, überquerte eine 40-Jährige mit Wohnsitz in München den Leonrodplatz. Die Fußgängerampel zeigte nach den aktuellen Ermittlungen zu diesem Zeitpunkt Rotlicht. Auf Höhe des Sonderfahrstreifens für Linienbusse kollidierte der Linienbus mit der Frau. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zuvor passierte die deutlich alkoholisierte Frau den Sonderfahrstreifen der Fahrzeuge in entgegenkommender Richtung. Hierbei musste ein Trambahnfahrer bereits eine Notbremsung einleiten.

Der Linienbus wurde bei dem Zusammenstoß mit der Frau beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.