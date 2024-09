ERLANGEN. (1010) Am frühen Samstagmorgen (28.09.2024) schlugen Unbekannte einem Mann beim Geldabheben in Erlangen eine Bierflasche über den Kopf und verletzten ihn schwer. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 03:25 Uhr wollte der spätere Geschädigte (21) an einem Automaten am Martin-Luther-Platz Geld abheben. In diesem Moment näherten sich drei Unbekannte von hinten. Einer der Täter schlug dem 21-Jährigen eine Bierflasche auf den Hinterkopf, woraufhin diese zu Bruch ging. Der Geschädigte ging sofort bewusstlos zu Boden.

Anschließend entwendeten die Täter Scheingeld in unbekannter Höhe aus dem Geldbeutel ihres Opfers und flüchteten.

Eine eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Der 21-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Beschreibung der Täter:

ca. 18-20 Jahre, ca. 175 bis 180 cm, normale Statur, dunkle, kurze Haare, südländische Erscheinung.

Zwei der Täter trugen dunkle Oberbekleidung, einer eine helle Jeans und ein helles Oberteil.

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Personen, welche Angaben zur Tat oder den flüchtigen Tätern machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

