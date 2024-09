WACHENROTH. (1008) Am Samstagnachmittag (28.09.2024) brach an einem Wohnhaus in Wachenroth (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein Feuer aus. Es wurde niemand verletzt jedoch entstand hoher Sachschaden.



Gegen 13:30 Uhr wurde ein Brand eines Wohnhauses „Am Schäfersgarten“ mitgeteilt.

Bei Eintreffen der Streife und der freiwilligen Feuerwehren hatte das Feuer bereits auf eine ausgebaute Garage übergegriffen. Befragungen ergaben, dass ein Grill im Außenbereich betrieben worden war. Hier entwickelte sich aus noch unbekannter Ursache ein Feuer, welches auf die Pergola sowie im weiteren Verlauf auf eine ausgebaute Garage übergriff.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in den Wohnräumen.

Die freiwilligen Feuerwehren Wachenroth, Mühlhausen und Höchstadt löschten das Feuer, hierzu musste das Gargendach geöffnet werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache übernimmt das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei.



Erstellt durch: Janine Mendel