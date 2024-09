RHÖN. In den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld kam es im Laufe des gestrigen Tages zu mehreren Wohnungseinbrüchen. Betroffen waren die Ortschaften Münnerstadt, Bastheim, Schwemmelsbach, Fladungen, Wilmars und Bad Neustadt / Saale. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Wasserlosen, Lkr. Schweinfurt

Gegen 12:45 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Hauseingangstüre in ein Anwesen in der Bergstraße ein. Zuvor hatten die Täter die Türklingel betätigt, vermutlich um sich zu vergewissern, dass niemand zu Hause ist.

Die dennoch anwesende 84-jährige Seniorin überraschte die zwei Täter auf der Schwelle der Hauseingangstüre. Als die Unbekannten die rüstige Dame erblickten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Münnerstadt, Lkr. Bad Kissingen

In der Zeit von 13:45 Uhr bis 15:43 Uhr schlug ein bislang Unbekannter die Terassentür eines Wohnanwesens im Breitlohweg im Ortsteil Reichenbach ein und gelangte so in das Gebäude. Nachdem die unbekannte Person mehrere Schränke durchwühlt hatte, flüchtete sie unerkannt. Entwendet wurde Goldschmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro.

Durch eine Sicherheitskamera, die am Anwesen angebracht ist, konnte eine Person aufgezeichnet werden, die für den Einbruch verantwortlich sein könnte.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

circa 25 Jahre alt,

hagere Statur,

blaues Langarmhemd,

schwarze Hose,

blaue Schildkappe

Landkreis Rhön-Grabfeld

Im Landkreis Rhön-Grabfeld kam es gleich zu mehreren Einbrüchen.

Zu einem Einbruchversuch kam es in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:20 Uhr im Bastheimer Ortsteil Geckenau. In ihrem Anwesen überraschte die 85-jährige Bewohnerin drei maskierte Täter, als diese sich ebenfalls über die Hauseingangstür Zutritt verschafft und begonnen hatten das Haus nach Wertsachen zu durchwühlen. Die Täter flüchteten.

In der Schweinhofer Straße in Bad Neustadt drangen unbekannte Täter in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr durch ein gekipptes Fenster in das Anwesen ein. Hier wurde ein Tresor sowie eine Geldkassette entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Betrag.

Im Fladunger Ortsteil Leubach gelangten mehrere Unbekannte gewaltsam über die Hauseingangstüre in ein Anwesen in der Rhönstraße. Die Täter entwendeten, nachdem sie mehrere Schränke durchsucht hatten, einen schweren Tresor. Der genaue Inhalt des Tresors ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Tatzeit beläuft sich auf den Zeitraum von 14:37 Uhr bis 16:35 Uhr am Donnerstag.

Der Bewohner eines Anwesens in Wilmars nahm die Verfolgung von drei maskierten Tätern auf, welche sich gewaltsam Zutritt zu seiner Wohnung verschafft hatten.

Nachdem die Unbekannten gegen 15:30 Uhr die Terrassentür aufgehebelt hatten und der 66-Jährige durch die Geräusche aus seinem Mittagsschlaf erwachte, flüchteten diese fußläufig. Der agile Rentner nahm die Verfolgung auf, konnte jedoch keinen der Täter festhalten.

Zu allen Taten hat die Kriminalpolizei Schweinfurt die Ermittlungen übernommen und an den angegangenen Anwesen Spuren gesichert.

Zeugen, die Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, die sich verdächtig in Wohngebieten aufgehalten haben, werden gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 mit der Kriminalpolizei Schweinfurt in Verbindung zu setzten.

Wenn es an ihrer Wohnungstür geklingelt hat und eine unbekannte Person vor der Tür stand, melden sie sich bitte ebenfalls bei der Kriminalpolizei.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de