WEIDHAUSEN, LKR. COBURG. Gleich zwei Wohnhäuser gingen am Freitag in Weidhausen im Landkreis Coburg bislang Unbekannte gewaltsam an. In einem Fall verschafften sich die Täter Zutritt und stahlen Bargeld und Wertgegenstände im Wert von rund 500 Euro. Die Kripo Coburg bittet um Zeugenhinweise.

Am vergangenen Freitag versuchten bislang Unbekannte zunächst, sich am Vormittag gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus im Weidhausener Reußenberg zu verschaffen, was jedoch misslang. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Am späten Nachmittag stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Forststraße einen Einbruch in ihre Wohnung fest. Die noch unbekannten Täter hatten sich über ein Fenster mit Gewalt Zutritt verschafft und im Anschluss das Wohnzimmer durchwühlt. Hier stahlen sie ein Sparschwein mit Bargeld und Wertgegenstände von insgesamt rund 500 Euro. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Der Sachschaden beträgt in diesem Fall rund 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Coburg ermittelt in beiden Fällen und bittet um Zeugenhinweise. Wer am Freitag im Zeitraum von 7 Uhr bis 17 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Reußenberg, bzw. Forststraße bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Tel. -Nr. 09561/645-0 bei der Kripo zu melden.