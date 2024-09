STEINBACH AM WALD, LKR.COBURG. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in eine Apotheke ein und stahlen dort mehr als 500 Euro Bargeld. Die Kripo Coburg bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum einer Apotheke in der Steinbacher Rennsteigstraße. Dort durchwühlten sie mehrere Schubladen und Schränke und entwendeten aus den Kassen über 500 Euro Bargeld. Zudem versuchten die Täter ohne Erfolg einen Tresor zu knacken, bevor sie unerkannt flüchteten. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Coburg ermittelt und sucht Zeugen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Rennsteigstraße bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.