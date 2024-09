LKR. ROSENHEIM. Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft erließ ein Richter heute Haftbefehl gegen einen 28-Jährigen. Der Tatverdächtige steht in dringendem Verdacht versucht zu haben, die Inhaberin eines Gewerbebetriebs zu erpressen, bei der er kurze Zeit beschäftigt war. Die zuständigen Ermittler der Kriminalpolizei lieferten den Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt ein, wo er jetzt in Untersuchungshaft sitzt.

Ein 28 Jahre alter Mann, der 2023 für kurze Zeit bei einem gewerblichen Betrieb im Landkreis Rosenheim beschäftigt war, steht im dringenden Verdacht, seine damalige Arbeitgeberin und Inhaberin des Betriebs in den letzten Tagen unter Drohungen zur Zahlung einer Geldsumme von mehreren Tausend Euro erpresst zu haben.

Nachdem die Frau Anzeige bei der Polizei erstattet hatte, übernahmen die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats 2 der Kriminalpolizei Rosenheim die Untersuchungen. Diese führten am am gestrigen Donnerstag (26.09.2024) auf die Spur des bosnisch-herzegowinischen Staatsangehörigen und schließlich in Rosenheim zur Festnahme durch Zivilbeamte der Zentralen Einsatzdienste (ZED) Bad Aibling.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein – Zweigstelle Rosenheim – wurde der 28-Jährige heute dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Der Richter folgte dem Antrag und erließ Haftbefehl wegen versuchter Erpressung, der Tatverdächtige wurde unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.