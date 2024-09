ALTENDORF / BUTTENHEIM, LKR. BAMBERG. Im Zeitraum von nur einer Woche gingen bislang unbekannte Täter gleich drei hochwertige Fahrzeuge im Landkreis an. In zwei Fällen waren die Diebe erfolgreich. Die Bamberger Kriminalpolizei sucht nach Zeugen und gibt Tipps zum Schutz vor Autodiebstahl.

Am frühen Donnerstagmorgen, um kurz vor 3 Uhr, stahlen Unbekannte einen schwarzen Audi Q7 mit einem Zeitwert von ca. 40.000 Euro aus einer Hofeinfahrt vor einem Wohnhaus in der Altendorfer Herrnröte. Den Dieben gelang es, das mit Keyless-Go System ausgerüstete Fahrzeug gewaltfrei zu öffnen und davon zu fahren. Der Eigentümer des Q7 bemerkte den Diebstahl augenblicklich und verständigte die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, gelang es den Tätern davonzukommen.

Bei der Sichtung der hauseigenen Videoüberwachung fiel ein mit Overall und FFP2-Maske bekleideter Mann auf, der sich in Begleitung einer zweiten, männlichen Person einige Zeit vor dem Diebstahl mit einem technischen Gerät an der Hauswand zu schaffen machte.

Bereits in der Woche zuvor, war in Altendorf in der Nacht von Donnerstag, 19. September, auf Freitag, 20. September, ein schwarzer BMW M2 Competition mit einem Zeitwert von ca. 50.000 Euro vor einem Wohnhaus in der Micheal-Hagen-Straße entwendet worden. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl nach dem Aufstehen. Auch dieser Pkw war mit Keyless-Go ausgerüstet.

Nur einen Tag nach der erfolgreichen Entwendung des BMW, stellte ein weiterer Fahrzeughalter aus Buttenheim beim Sichten seiner Videoüberwachung fest, dass sich drei unbekannte Männer in der Nacht von Freitag, 20. September, auf Samstag, 21. September, um kurz vor 2 Uhr erfolglos an seinem Audi Q5 zu schaffen gemacht hatten. Der Eigentümer hatte in dem Fall vorgesorgt und seinen Fahrzeugschlüssel in einer speziell gegen Diebstahl ausgerüsteten Box aufbewahrt, sodass die Diebe das Funksignal nicht abfangen konnten.

Die Kriminalpolizeiinspektion Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise. Wer hat zu den beschriebenen Tatzeiten in Altendorf, bzw. Buttenheim verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Sind Ihnen - insbesondere nachts - männliche Personen mit FFP2-Masken aufgefallen, die sich mit einem Funkwellenverlängerer in auffälliger Weise an Hausfassaden zu schaffen machten?

Weiterhin werden Grundstückseigentümer aus Altendorf und Buttenheim, die im Besitz einer privaten Videoüberwachungsanlage sind, gebeten, sich bei verdächtigen Aufzeichnungen ebenfalls unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.

Problem Keyless-Go

Die gestohlenen Fahrzeuge waren mit einem Keyless-Go System ausgestattet. Offenbar verfügten die Täter über die nötige technische Ausrüstung und hatten sich gezielt diese Fahrzeuge ausgesucht. Mit einem speziellen Gerät verstärken die Täter von außen die Funkleistung des Original-Zündschlüssels beim Eigentümer im Wohnhaus. Das Signal des Schlüssels reicht nun vom Innern des Wohnhauses bis auf die Straße und das Fahrzeug lässt sich ohne Mühe öffnen und starten.

Tipps zum Schutz vor Diebstahl

Besitzen Sie ebenfalls ein Fahrzeug mit Keyless-Go System, beachten Sie Folgendes: