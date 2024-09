1512. Wohnungsbrand; zwei Personen leicht verletzt – Laim

Am Donnerstag, 26.09.2024, gegen 19:30 Uhr, wurden der Polizei und der Feuerwehr mitgeteilt, dass es in einem Mehrfamilienhaus in Laim brennen soll.

Ein 56-Jähriger und ein 69-Jähriger, welche die Wohnung gemeinsam bewohnen, konnten sich noch rechtzeitig aus der Wohnung begeben.

Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr München gelöscht. Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar.

Des Weiteren befanden sich noch acht Katzen in der Wohnung, wobei zwei nur noch tot geborgen werden konnten.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Wie es zu dem Brand kam, wird derzeitig vom Kommissariat 13 (Branddelikte) ermittelt.

1513. Fußgänger wird von S-Bahn erfasst; eine Person verstorben – Unterhaching

Am Donnerstag, 26.09.2024, gegen 21:10 Uhr, befand sich ein 76-jähriger US-Amerikaner ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet, mit seinen Familienangehörigen zu Fuß im Bereich des Grünwalder Weges in Unterhaching. Die Personengruppe hatte sich über einen Vermittlungsdienst einen Pkw zur Personenbeförderung bestellt, der sie im Bereich der Jahnstraße abholen sollte. Um dorthin zu gelangen überquerten die vier Personen die Bahnstrecke direkt über die Gleise.

Der 76-Jährige überstieg hierbei als Letzter die Bahngleise und wurde von einer stadteinwärts fahrenden S-Bahn (S3, Richtung Mammendorf) erfasst. Dabei wurde er tödlich verletzt. Daraufhin wurde die Rettungsleitstelle über die 112 informiert. Sofort wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zur Unfallörtlichkeit geschickt. Die Angehörigen des 76-Jährigen wurden vor Ort von der Krisenintervention betreut.

Die Bahnstrecke war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden beidseits gesperrt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1514. Verkehrsunfall zwischen Tram und Fußgänger; eine Person verletzt – Westend

Am Donnerstag, 26.09.2024, gegen 19:20 Uhr, fuhr eine Trambahn der Linie 19 auf der Landsberger Straße stadtauswärts. Zeitgleich beabsichtigte ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München als Fußgänger die Landsberger Straße in Richtung Grasserstraße zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Tram und der Person. Nach einem Notruf wurden sofort Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei zum Unfallort geschickt.

Der 31-Jährige war schwer verletzt und musste zur Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste das Gleis in beide Richtungen für ca. eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1515. Festnahme durch Taschendiebfahnder – Altstadt

Am Donnerstag, 26.09.2024, zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr, konnten Taschendiebfahnder aus Frankfurt vier Tatverdächtige im Alter von 20 bis 48 Jahren, alle mit Wohnsitz in Kassel, dabei beobachten, wie sie sich in einem Bekleidungsgeschäft in der Neuhauser Straße aufhielten und augenscheinlich nach geeignetem Diebesgut suchten.

Dabei entfernten ein 20-Jährige und ein 31-Jährige mehrere Diebstahlssicherungen und Preisschilder von der ausgelegten Ware. Zudem verstaute der 20-Jährige Tatverdächtige mehrere Kleidungsstücke in einem mitgeführten Trolli. Im weiteren Verlauf verstaute eine 43-Jährige eine Jacke in ihrer mitgeführten Handtasche. Zur selben Zeit zog sich der 20-Jährige einen Pullover über und verließ anschließend zügig den Ladenbereich ohne zu bezahlen.

Im Anschluss wurden alle vier Personen vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium verbracht. Nach Anzeige wegen Ladendiebstahl und Abschluss aller erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden die vier Tatverdächtigen wieder von der Polizeidienststelle entlassen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 55 (u.a. Taschendiebstahl) übernommen.

Wiesnbericht

1516. Staatsschutzrelevantes Delikt

Am Donnerstag, 26.09.2024, gegen 19:15 Uhr, befand sich ein 48-jähriger Italiener mit Wohnsitz in Italien hinter einem Festzelt auf dem Oktoberfest. Dort zeigte er den sogenannten Hitlergruß in Richtung dort anwesender Polizeibeamten.

Der 48-Jährige wurde von den Polizeibeamten festgenommen und zur Wiesnwache gebracht. Nach einer Anzeigenerstattung wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Zahlung einer Sicherheitsleistung und Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der 48-Jährige von der Wiesnwache wieder entlassen.

1517. Widerstand und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Donnerstag, 26.09.2024, gegen 17:10 Uhr, wurde ein 31-Jähriger Schweizer mit Wohnsitz in der Schweiz aufgrund seines aggressiven Verhaltens vom Ordnungsdienst aus einem Festzelt gebracht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten übernahmen den 31-Jährigen und mussten ihn aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens fesseln. Anschließend wurde er zur Wiesnwache gebracht.

Dort trat er mit seinem Fuß in Richtung der Polizeibeamten und versuchte diese anzuspucken. Bei der Verbringung in die Haftzelle leistete er erheblichen Widerstand und wehrte sich gegen die Maßnahmen. Bei dem Vorfall wurde keiner der Polizeibeamten verletzt.

Der 31-Jährige wurde wegen des Widerstands, tätlichen Angriffs und Beleidigung angezeigt. Er befindet sich nun in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München und wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

1518. Terminhinweis: Vorstellung der italienischen Polizisten auf dem Oktoberfest

Wie jedes Jahr wird die Münchner Polizei auch 2024 wieder von Kolleginnen und Kollegen von außerhalb Bayerns auf dem Münchner Oktoberfest unterstützt.

Am Sonntag, 29.09.2024, um 14:00 Uhr, begrüßen Polizeivizepräsident Christian Huber und der Leiter der Wiesnwache, Polizeidirektor Christian Schäfer, deshalb gemeinsam mit dem Referenten für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München, Wiesnchef Clemens Baumgärtner, mehrere uniformierte Polizeibeamtinnen und -beamte aus Italien (Polizia di Stato und Carabinieri).

Der Einsatz der Kolleginnen und Kollegen aus Italien hat sich über die Jahre insbesondere im Umgang mit italienisch sprechenden Festbesucherinnen und -besuchern bewährt.

Auch die Münchner Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst werden von Kolleginnen und Kollegen aus Italien und Österreich unterstützt. Diese sind am ‚Italienischen Wochenende‘ in der Integrierten Leitstelle anwesend, um bei eingehenden Notrufen schnell übersetzen zu können, oder begleiten die Rettungskräfte, um bei der Befragung der Patienten zu helfen.