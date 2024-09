STRAUBING, ÖSTERREICH. Nach der Festnahme eines der vier geflohenen Insassen aus dem BKH Lerchenhaid am 04.09.2024 in Österreich, wurde der 28-Jährige Deutsche am Freitag (27.09.2024) nach Deutschland überstellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing wurde der 28-Jährige heute nach Deutschland überstellt. Nach Vorführung am Amtsgericht Regensburg wurde er in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Gegen die vier Insassen ermittelt die Staatsanwaltschaft Regensburg zusammen mit der Kriminalpolizeiinspektion Straubing wegen des Verdachts der Geiselnahme und der gefährlichen Körperverletzung, da sie nach dem derzeitigen Ermittlungsstadn einen Klinikmitarbeiter sowohl mit stumpfen als auch spitzen Gegenständen angriffen, diesen festhielten und bedrohten, um so die Öffnung der Pforte zu erzwingen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel.: 09421/868-0

Veröffentlicht am 27.09.2024 19.15 Uhr