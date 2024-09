KITZINGEN / STADTGEBIET. Am Dienstagnachmittag haben sich in Kitzingen mehrere Fälle von Trickbetrügen ereignet. Dabei klingelten die Täter an Wohnungen und verlangten unter verschiedenen Vorwänden Einlass. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Drei bekannte Betrugsfälle im Kitzinger Stadtgebiet

Dem Sachstand nach suchten Unbekannte am Dienstag im Zeitraum zwischen 16:10 Uhr und 16:45 Uhr insgesamt drei Wohnungen im Kitzinger Stadtgebiet auf.

In der Keltenstraße gewährte eine 85-Jährige einem mutmaßlichen Mitarbeiter einer Pflegeversicherung Einlass in ihre Wohnung. Der Unbekannte forderte vehement Bargeld von der Dame, erhielt jedoch keines. Daraufhin verließ er die Wohnung wieder.

Auch eine Frau am "Klettenberg" öffnete einem unbekannten Mann, der vor ihrer Wohnung stand die Haustüre. Nachdem der vermeintliche Versicherungsvertreter Bargeld für seine Leistungen verlangte, schloss die 90-Jährige wieder die Tür.

Erfolgreich war ein Betrüger im "Frankenweg". Der Mann stellte sich einer 86-Jährigen als Pflegedienstangestellter vor und gewann in der Folge deren Vertrauen. Der Dame wurde erklärt, dass sie offene Rechnungen begleichen müsse. Schließlich übergab die Seniorin dem Unbekannten eine niedrige vierstellige Bargeldsumme.

In zwei Fällen konnten die Geschädigten den Täter wie folgt beschreiben:

circa 35 Jahre alt

etwa 180 cm groß

schlanke Statur

kurze, dunkle Haare

sprach Hochdeutsch

trug ein helles Hemd und eine dunkle Jeanshose

Ob in allen drei Fällen ein und derselben Täter handelte oder ob mehrere Personen betrügerisch unterwegs waren, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen übernommen und wendet sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hatte am Dienstag in Kitzingen ähnliche Begegnungen?

Wer hat eine Person festgestellt, die auf die Täterbeschreibung passt?

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang gesehen?

Wer kann sonst Sachdienliches zur Aufklärung der Tat beitragen?

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 an die Kripo Würzburg zu wenden.

Im Zusammenhang mit Haustürbetrügen gibt die unterfränkische Polizei folgende Verhaltenstipps: