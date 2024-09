COBURG. Ein falscher Polizist rief am Mittwochnachmittag bei einer Rentnerin an und ergaunerte im Anschluss Gold von hohem Wert. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Es sei ein schwerer Unfall geschehen und zur Abwendung einer Gefängnisstrafe für die schuldige Tochter sei ein hoher Geldbetrag als Kaution fällig. Mit dieser gängigen Masche betrog am Mittwoch ein Falscher Polizist eine 86-Jährige Coburgerin. Der Fremde wies die Dame an, ihre Goldbestände zusammenzupacken und für die Polizei bereitzuhalten. Zwischen 16 und 18 Uhr tauchte dann ein Unbekannter vor ihrer Haustüre in der Straße Plattenäcker auf und holte die Gegenstände im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags dort ab. Der Mann kann nicht näher beschrieben werden. Möglicherweise steht ein weißer Kombi mit polnischer Zulassung mit der Tat in Zusammenhang. Das Fahrzeug wurde gegen 17 Uhr in der näheren Umgebung gesehen. Für die Ermittler der Kripo Coburg sind jedoch auch andere verdächtige Fahrzeuge und Personen interessant.

Zeugenhinweise werden unter der Tel.-Nr. 09561/6450 entgegengenommen.