NÜRNBERG. (1001) Im Zeitraum von Freitag (20.09.2024) bis Dienstag (24.09.2024) besprühten Unbekannte die Fassade eines Mehrparteienhauses im Stadtteil Schoppershof. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Auf eine Tür und einen Kasten an der Hausfassade sprühten der oder die Täter in der Elbinger Straße mehrere Tags und Schriftzüge überwiegend in weißer und schwarzer Farbe. Jetzt ermittelt die Polizei gegen Unbekannt und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0911 9195 – 0 zu melden.



