Ladendiebstahl in Tankstelle - Täter bedroht Zeugen mit Messer

ASCHAFFENBURG. Am späten Dienstagabend entwendete ein Unbekannter Alkoholika und Zigaretten. Nachdem er zwei Zeugen bedrohte, flüchtete er zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Die Mitteilung über den Diebstahl in der Tankstelle in der Würzburger Straße ging gegen 22:30 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Der unbekannte Täter ließ Alkoholika und Zigaretten im Wert von rund 40 Euro an der Kasse einscannen, nahm diese jedoch an sich und flüchtete ohne zu bezahlen in Richtung City Galerie. Zwei Zeugen nahmen zunächst die Verfolgung auf. Als der Mann sie jedoch mit einem Messer bedrohte, brachen diese die Verfolgung ab.

Mehrere Streifen der Aschaffenburger Polizei begaben sich umgehend in den Bereich der Tankstelle und suchten nach dem Täter. Die Fahndung führte jedoch nicht zur Festnahme des Mannes. Die weiteren Ermittlungen hat noch vor Ort die Kripo Aschaffenburg übernommen.



Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

etwa 25 Jahre alt

180 cm groß

blauer auffälliger Pullover

dunkler Teint

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Alkohol aus Vereinsheim gestohlen - Polizei ermittelt

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Unbekannter hat von Sonntag auf Montag Alkohol aus dem Vereinsheim der DJK Mainaschaff entwendet.

Dem Sachstand nach gelangte der Unbekannte auf noch unbekannte Weise zwischen Sonntag, 22:00 Uhr, und Montag, 22:00 Uhr, in das Vereinsheim und durchsuchte dort sämtliche Räume. Hierbei verursachte der Täter einen Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. Erbeutet hat der Unbekannte zwei Kisten Sekt.

Zur Aufklärung der Tat sucht die Polizeiinspektion Aschaffenburg nach Zeugen.

Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Nach Spiegelberührung im Gegenverkehr - Verursacher geflüchtet

GLATTBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Lkw-Fahrer ist am Dienstagmittag nach einem Unfall im Begegnungsverkehr geflüchtet.

Gegen 14.50 Uhr fuhr ein 62-Jähriger mit seinem Lkw auf der Staatsstraße 2309 von Aschaffenburg kommend in Richtung Johannesberg, als ihm auf Höhe des Ortsbereiches Glattbach ein weißer Lkw entgegenkam. Dieser geriet in der Folge aus noch ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn des 62-Jährigen und erfasste dabei den Außenspiegel des Lkw.

Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr ohne anzuhalten in Richtung Aschaffenburg weiter.

Die Polizei Aschaffenburg hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht nun nach möglichen Augenzeugen des Geschehens.



Hinweise werden unter Tel. 06021/857-2230 entgegengenommen.



Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, zwischen 14:30 Uhr und 15:10 Uhr, parkte ein Skoda in der Aschaffenburger Straße und wurde dabei an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 500 Euro. Es wird wegen Unfallflucht ermittelt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLINGENBERG AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 09:45 Uhr, wurde ein grauer Mercedes, der in der "Neuen Gasse" am rechten Fahrbahnrand parkte, beschädigt. Ein bislang Unbekannter hat den am Mercedes befestigten Fahrradträger angefahren, es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 2.000 Euro.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.