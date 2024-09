BUCHBACH, LKR. MÜHLDORF AM INN. 1,5 Millionen Euro oder mehr dürfte der Sachschaden betragen, den ein Feuer im Gemeindebereich von Buchbach am Dienstagabend, 24. September 2024, an einer Lagerhalle und darin eingestellten Maschinen anrichtete. Menschen kamen bei dem Brand zum Glück nicht zu Schaden. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt die Kriminalpolizei zur Brandursache.

Am frühen Dienstagabend (24.09.2024) wurde die Polizei von der Integrierten Leitstelle (ILS) wegen des Brandes einer Lagerhalle im südlichen Gemeindebereich von Buchbach mitalarmiert. Zeugen hatten zuvor gegen 18.20 Uhr eine Rauchentwicklung aus der gewerblich genutzten Lagerhalle bemerkt und dies gemeldet.

Zahlreiche Helfer von Freiwilligen Feuerwehren aus der Region rückten zur Brandbekämpfung an. Der komplette Dachstuhl der Halle, die vornehmlich als Lagerstätte für Maschinen verschiedener Art genutzt wird, stand da bereits in Vollbrand. Gegen 21.15 hatte die Feuerwehr den Brand weitestgehend gelöscht, aufgrund der Zerstörungen ist die Halle seitdem jedoch akut einsturzgefährdet. Am heutigen Mittwochmorgen waren noch Nachlöscharbeiten notwendig.

Ersten Schätzungen von Feuerwehr, Polizei und dem Eigentümer zufolge, dürfte der entstandene Sachschaden 1,5 bis 2 Millionen Euro betragen. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Mühldorf am Inn und den Kriminaldauerdienst (KDD). Inzwischen . übernahmen die Brandfahnder des Kommissariats 1 der Kriminalpolizeistation Mühdlorf am Inn die weiteren Ermittlungen und werden dabei von den Spurensicherungsexperten der Kripo unterstützt. Die Sachleitung bei den Ermittlungen liegt bei der Staatsanwaltschaft Traunstein.

Heute und in den kommenden Tagen werden zur Klärung der Brandursache eingehende Untersuchungen durchgeführt. Derzeit können hierzu keine Aussagen getroffen werden, die kriminalpolizeilichen Untersuchungen dauern an.