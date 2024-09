AITERHOFEN, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Montag (23.09.2024) geriet ein 85-Jähriger mit dem Arm in eine Erntemaschine und verletzte sich schwer.

Am Monatgnachnmittgag gegen 16.30 Uhr kam es auf einem Feld bei Aiterhofen zu einem schweren Unfall. Ein 85-Jähriger geriet mit dem Arm in eine Erntemaschine und wurde bis zur Schulter in der Maschine eingeklemmt. Durch die örtliche Feuerwehr konnte der Mann aus der Maschine befreien. Anschließend wurde er umgehend mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo er sich weiterhin in ärztlicher Behandlung befindet.

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat unter Einbindung der Berufsgenossenschaft die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Veröffentlicht: 25.09.2024, 08.55 Uhr