GEROLZHOFEN, LKR. SCHWEINFURT. Bereits am 1. September 2024, gegen 03:45 Uhr, wollten die Beamten der Polizeiinspektion Gerolzhofen einen 23-Jährigen mit seinem BMW in Gerolzhofen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen, da das vordere Kennzeichen an dem Fahrzeug fehlte. Der junge Mann beschleunigte sein Auto und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in die Rügshöfer Straße und dann auf die B286 in Fahrtrichtung Schweinfurt. Hierbei erreichte der BMW Geschwindigkeiten von 220 bis 230 km/h. Er konnte dann von Polizeikräften der PI Schweinfurt zwischen Schwebheim und Röthlein angehalten werden. Der junge Mann war schon des Öfteren in Bezug auf Verkehrsverstößen auffällig geworden.

Das Fahrzeug sowie der Führerschein wurden auf Weisung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt sichergestellt.

Auf den BMW-Fahrer kommen nun mehrere Anzeigen unter anderem wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Gefährdung des Straßenverkehrs und weiteren Verkehrsdelikten zu.

Auf der B 286 im Bereich zwischen Unterspiesheim und Schwebheim überholte der „Raser“ zwei bisher unbekannte Fahrzeuge. Diese Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Gerolzhofen unter Tel. (09382) 9400 in Verbindung zu setzen.