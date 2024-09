Betrügerische „Handwerker“ verlangen wucherhafte Rechnung - Polizei ermittelt und warnt

GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Die unterfränkische Polizei nimmt einen Vorfall vom Wochenende in Großwallstadt zum Anlass und warnt vor unseriösen und oftmals betrügerischen Handwerkern. Insbesondere für Arbeiten am Dach oder Reinigungstätigkeiten auf dem Grundstück werden teils völlig überteuerte Preise verlangt. Die Polizei rät daher zur Vorsicht.

Ungefragtes Angebot zu Arbeiten am Garagendach

Ein Hausbesitzer hatte sich am Wochenende auf ein verlockendes Angebot zweier unbekannter Männer eingelassen, die gegen einen vermeintlich geringen Betrag das Dach seiner Garage sanieren wollten. Die mutmaßlichen Betrüger hatten dazu bei dem Anwesen geklingelt und ihre "Dienste" angeboten. Nach Beendigung der Arbeiten, drangen die Männer auf einen Wucherbetrag, der den Eigentümer misstrauisch machte. Er gab an, das Bargeld bei seiner Bank abheben zu müssen, woraufhin die beiden Täter ihm im Auto folgten. Als der Mann jedoch nicht zu seiner Bank und stattdessen zur Polizeidienststelle fuhr, flüchteten die beiden Unbekannten. Zu einem finanziellen Schaden ist es daher in diesem Fall nicht gekommen. Die Polizei Obernburg ermittelt in der Sache wegen versuchten Betrugs.

Die Polizei warnt vor den Betrugsmaschen

Unseriöse Handwerkerleistungen werden erfahrungsgemäß auf unterschiedliche Weise angeboten. So gehen immer wieder bei der Polizei Anzeigen über Haustürgeschäfte ein, bei denen Anwohner von den Anbietern regelrecht überrumpelt wurden. Zum Teil wird aber auch mit Zeitungsinseraten oder Prospekteinlagen versucht, einen seriösen Eindruck zu erwecken. Wenn ein Auftrag zustande kommt, werden Arbeiten oft nicht vollständig oder fachgerecht und stattdessen nur mangelhaft durchgeführt. Einige Anbieter verfolgen offenbar das Ziel, mit möglichst wenig Arbeit möglichst viel Geld zu verdienen.

Auch wenn ein strafbares Verhalten nicht zwangsläufig vorliegt, rät die Polizei zur Wachsamkeit bei Angeboten für Reinigungs- oder Reparaturarbeiten auf dem Dach oder im Außenbereich des Grundstücks:

Lassen Sie sich von vermeintlich günstigen Offerten oder aufdringlichen Werbern nicht überrumpeln. Mitunter handelt es sich um unseriöse Angebote und geringwertige Handwerkerleistungen.

Erkundigen sie sich im Bedarfsfall bereits frühzeitig nach der Seriosität von Handwerkerfirmen. Beraten Sie sich gegebenenfalls mit Nachbarn, Verwandten oder Bekannten.

Verlangen Sie vor der Auftragserteilung einen detaillierten Kostenvoranschlag. Wird dieser verweigert, ist das bereits ein Indiz für die mangelnde Seriosität des Anbieters.

Haben Sie keine Scheu, im Zweifelsfall die Polizei zu verständigen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Obernburg am Main

SULZBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Samstag, 08:30 Uhr wurde der Skatepark in der Theodor-Heuss-Straße massiv verunreinigt. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 400 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Montag, 14:00 Uhr und Dienstag, 05:00 Uhr wurde an einem Lkw die beiden hinteren Rücklichter abgeschraubt und entwendet. Das Fahrzeug parkte auf dem Autobahnrasthof Spessart-Süd auf einem Stellplatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 600 Euro.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.