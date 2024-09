GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Nachdem ein 58-Jähriger am Montagabend in eine Gruppe von Fußgängern gefahren ist, laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde am Dienstag die Kriminalpolizei Aschaffenburg mit eingebunden. Es wird weiterhin von einem Unfallgeschehen ausgegangen.

Zusammenstoß in Schmalzgasse

Wie bereits berichtet, kam es gegen 17:30 Uhr in der Schmalzgasse zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Gruppe Feiernder. Der 58-jährige Fahrer des Pkw musste in der Folge durch einen Notarzt reanimiert werden. Fünf Fußgänger, darunter ein 10-jähriges Kind, wurden leicht verletzt

Unfallaufnahme durch Obernburger Polizei

Mehrere Streifen der Obernburger Polizei waren nach Eingang der ersten Mitteilung vor Ort und wurden hierbei durch benachbarte Dienststellen, die Feuerwehr und den Rettungsdienst unterstützt. Im Zuge der ersten Befragungen war zunächst nicht klar, ob bei dem 58-jährigen Fahrer ein medizinischer Notfall ursächlich für sein Verhalten war oder der Unfall möglicherweise vorsätzlich herbeigeführt wurde.

In der Folge wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg auch ein Sachverständiger hinzugezogen und ein Ermittlungsverfahren auf Grund einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Pkw des Mannes wurde sichergestellt

Kriminalpolizei Aschaffenburg unterstützt Ermittlungen

Nachdem auch am Dienstagmorgen ein vorsätzliches Herbeiführen des Unfalls nach wie vor nicht ausgeschlossen werden kann, wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Kripo Aschaffenburg in die Ermittlungen mit eingebunden. Diese versuchen nun zusammen mit der Obernburger Polizei insbesondere die genaue Ursache, aber auch die Hintergründe zu rekonstruieren. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte für ein vorsätzliches Kapitaldelikt, es wird nach wie vor von einem Unfallgeschehen ausgegangen.

Der 58-jährige Fahrer ist weiterhin in ärztlicher Behandlung und nicht vernehmungsfähig.

Die Ermittler hoffen insbesondere auch auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer konnte den Vorfall beobachten und hat diesen möglicherweise gefilmt?

Wem ist der Pkw-Fahrer möglicherweise bereits im Vorfeld aufgefallen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 06021/857-1733 entgegen.