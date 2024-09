1484. Brand eines Pkw – Obergiesing

Am Sonntag, 22.09.2024, gegen 20:00, brannte ein PKW, Mercedes, welcher in der Tegernseer Landstraße geparkt war. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug am Vortag gegen 20:00 Uhr dort abgestellt.

Die Feuerwehr konnte den Brand nach Verständigung löschen und ein Übergreifen auf das daneben befindliche Gebäude verhindern.

Ein daneben geparkter Pkw, Fiat, wurde ebenfalls durch den Brand an der Seite beschädigt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

1485. Gefährliche Körperverletzung – Pasing

Am Donnerstag, 19.09.2024, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich im Pasinger Stadtpark, Nähe des Josef-Osterhuber-Platz, eine körperliche Auseinandersetzung unter Jugendlichen.

Hierbei wurde ein 15-jähriges Mädchen mit Wohnsitz in München unter einem Vorwand in den Stadtpark gelockt, wo sie bereits von mehreren Jugendlichen erwartet wurde. Es entstand zunächst eine lautstarke verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf wurde die 15-Jährige von vier weiteren Mädchen im Alter von 15-17 Jahren, alle mit Wohnsitzen in München, massiv körperlich angegangen. Dies geschah in Form von Tritten und Schlägen gegen den Oberkörper und den Kopf. Während der Auseinandersetzung kamen weitere Jugendliche hinzu.

Nachdem Passanten ankündigten, die Polizei zu verständigen, ließen die Täterinnen von der 15-Jährigen ab.

Die 15-Jährige ging später selbstständig ins Krankenhaus, wo ihre Verletzungen (Prellungen u.a.) behandelt wurden.

Die Münchner Polizei erlangte über diesen Vorfall erst am Folgetag Kenntnis, als die Mutter auf einer Polizeidienststelle Strafanzeige erstattete.

Das Kommissariat 23 (Gewaltdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Pasinger Stadtpark, Josef-Osterhuber-Platz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1486. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Aschheim

Am Montag, 23.09.2024, gegen 12:50 Uhr, wurde der Polizei telefonisch über den Notruf 110 durch einen Zeugen mitgeteilt, dass es zu einem Verkehrsunfall gekommen war.

Eine 36-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München befuhr mit einem PKW, Kia, auf einer Abfahrt der Umgehungsstraße zur B471 in Richtung Erdinger Straße.

Zeitgleich befuhr ein 70-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München als Radfahrer eines Rennrads den für Radfahrer in beide Fahrtrichtungen freigegebenen Gehweg der Erdinger Straße in Richtung Münchner Straße.

Dort kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei kam der 70-Jährige zu Sturz und verletzte sich. Er kam zur stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus.

Am Fahrrad entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

1487. Raub von Bargeld – Altstadt

Am Montag, 23.09.2024, erstattete ein 29-jähriger Mexikaner ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet bei einer Polizeiinspektion Anzeige wegen eines Raubdeliktes.

In der Zeit von Sonntag, 22.09.2024, 23:30 bis 24:00 Uhr wurde er am Karlsplatz (Stachus) von einem unbekannten Täter angesprochen.

Als der 29-jährige Mexikaner sich entfernen wollte, packte ihn der unbekannte Täter am Handgelenk und zerrte an dessen Bauchtasche. Diese öffnete sich, sodass der unbekannte Täter an den Geldbeutel des Mexikaners gelangte. Er nahm diesen an sich und flüchtete in Richtung Kaufingerstraße, wo er das Bargeld (Euro und Dollar, jeweils über 100) an sich nahm und den Geldbeutel wegwarf.

Der 29-jährige Mexikaner wurde durch den Angriff nicht verletzt.

Die Ermittlungen des Kommissariats 21 (Raubdelikte) dauern an.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, 28-35 Jahre, ca. 170 cm, schlank, südeuropäisches Erscheinungsbild, Bart, schwarze Haare; Sprache: Englisch mit arabischem Akzent

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Karlsplatz (Stachus) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.