ANTDORF / LANDKREIS WEILHEIM-SCHONGAU. Am Mittwochabend, 18. September 2024, drang eine männliche Person in mehrere Wohnungen ein und entwendete Bargeld und Schmuck. Der Täter wurde von Bewohnern überrascht und konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Kriminalpolizei Weilheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Mittwochabend (18. September 2024) wurde eine Wohnung in der Hauptstraße in Antdorf das Ziel eines Einbrechers. Kurz nach 21.00 Uhr meldete ein achtsamer Zeuge, dass seine Wohnung im 2. OG in der Hauptstraße in Antdorf das Ziel eines Einbrechers wurde. Dem Bewohner gelang es, zusammen mit Helfern, den Täter zu überraschen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand drang der 37-jährige Rumäne gegen 21.00 Uhr in die Wohnung im 2. OG in der Hauptstraße ein und entwendete neben Bargeld auch Schmuck. Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten auch einen Autoschlüssel sicher, welcher zu einem Fahrzeug eines nahegelegenen Anwesens passte. Auch hier war zuvor eingebrochen worden.

Der 37-jährige Rumäne wurde in der Folge dem Haftrichter vorgeführt und in eine JVA eingeliefert.

Die Festnahme sowie die ersten Ermittlungen vor Ort wurden von Beamten der Polizeiinspektion Penzberg geführt. Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei Weilheim, zuständig für Eigentumsdelikte, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II fortgeführt.

Zur Klärung des Sachverhalts, insbesondere zum Vortatverhalten und zu etwaigen Mittätern, bittet die Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881 / 640-0 um Hinweise: