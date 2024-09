SAULGRUB / LANDKREIS GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Bereits am Nachmittag des 4. September kam es bei Saulgrub im Landkreis Garmisch-Partenkirchen zu einem sogenannten „Schockanruf“. Ein 86-Jähriger wurde hier Opfer dieser Betrugsmasche und übergab an seiner Wohnanschrift 20.000 Euro in bar an eine „Abholerin“. Über polizeiliche Ermittlungen und kriminalpolizeiliche Maßnahmen wurde diese „Abholerin“ nunmehr ermittelt und konnte im Anschluss am Hauptbahnhof in Cottbus durch die Bundespolizei festgenommen werden. Die dringend tatverdächtige 31-jährige polnische Staatsangehörige sitzt nun in Haft.

Bereits am Nachmittag des 4. September 2024 wurde ein 86-Jähriger bei Saulgrub im Landkreis Garmisch-Partenkirchen Opfer eines sogenannten Schockanrufs. Der Herr hatte einen Anruf erhalten, dass seine Tochter einen Unfall gehabt hätte, sie nun in Untersuchungshaft säße, aber nach Leistung einer Kaution in Höhe von 50.000 Euro bis 60.000 Euro entlassen werden könne. Der Geschädigte übergab in der Folge an seiner Wohnanschrift 20.000 Euro in bar an eine „Abholerin“.

Kriminaltaktische und -operative Maßnahmen führten jetzt zur Identifizierung dieser Abholerin, einer 31-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Diese konnte am 17.09.2024 am Hauptbahnhof in Cottbus durch Bundespolizeibeamte festgenommen werden. Die dringend Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Die Polizei warnt weiterhin eindringlich und gibt Verhaltenstipps: