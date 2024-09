NEU-ULM. Am 22.09.2024, gegen 16 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Staatsstraße 2023 und der Abfahrt der B10 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw-Anhänger Gespann, bei welchem der Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 57-jähriger mit seinem Pkw-Anhänger Gespann die Staatsstraße 2023 von Steinheim in Richtung Burlafingen. Zeitgleich befuhr ein 31-jähriger Motorradfahrer die Staatsstraße 2023 in entgegengesetzte Richtung. An der Auffahrt zur B10 bog der 57-jähriger nach links ab und nahm dabei dem herannahenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, die Vorfahrt. Dieser prallte in Folge dessen gegen die hintere Beifahrerseite des Pkw. Trotz sofort abgesetzter Notrufe und eingeleiteter Erste-Hilfe Maßnahmen verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Der Gesamte Einmündungsbereich war für mehrere Stunden gesperrt. Zur Einsatzabarbeitung befanden sich mehrere umliegende Feuerwehren, eine Notarzt- und eine Rettungswagenbesatzung, mehrere Streifenbesatzungen der Polizei Neu-Ulm und ein Rettungshubschrauber vor Ort.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich unter 0731/80130 zu melden. (PI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).