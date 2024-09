BAD KISSINGEN / STADTGEBIET. Gemeinsame umfangreiche Ermittlungen der Polizei Bad Kissingen zusammen mit der Kriminalpolizei Schweinfurt führten zur Festnahme eines per Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Drogenhändlers. Durch die Polizei wurden mehrere hundert Gramm Betäubungsmittel sichergestellt.

Am vergangenen Dienstag konnte ein, per Haftbefehl gesuchter Tatverdächtiger, in einer Wohnung in einem Bad Kissinger Ortsteil, festgenommen werden. Vorangegangen waren seit Mai 2024 laufende Ermittlungen hinsichtlich des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

Der 27-jährige Tatverdächtige wurde durch Beamte der Polizei Bad Kissingen festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung auf die Dienststelle verbracht. Durchsuchungen, welche in diesem Zusammenhang durchgeführt wurden, führten zur Sicherstellung von mehreren hundert Gramm Betäubungsmitteln sowie verschiedensten betäubungsmittelhaltigen Arzneimitteln.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt. Dieser erhielt den bestehenden Untersuchungshaftbefehl aufrecht. Den 27-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.