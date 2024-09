Paar überfallen - Zwei Täter flüchtig - Zeugen gesucht

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagabend überfielen zwei Unbekannte einen 20-Jährigen und dessen 23-jährige Freundin. Die Täter verletzten das Paar bei dem Angriff leicht und beraubten den Mann um sein Handy. Nach dem Überfall flüchteten die Männer unerkannt. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nachdem der 20-Jährige am Freitag ein Mobiltelefon auf einer Online-Verkaufsplattform inserierte, meldete sich ein Kaufinteressent, mit dem in der Folge ein Treffen in der Aschaffenburger Straße vereinbart wurde. Dem Sachstand nach warteten der Verkäufer und dessen Freundin um 21:45 Uhr am Übergabeort, als zunächst ein Mann auf das Pärchen zukam. Währenddessen trat ein weiterer Täter unvermittelt von hinten an das Paar heran und besprühte beide mit Pfefferspray. Anschließend konnten die Täter dem 20-Jährigen das Handy wegnehmen und zu Fuß flüchten.

Der Beraubte und die 23-Jährige wurden bei dem Angriff leicht verletzt. Nach einer medizinischen Versorgung konnten beide vor Ort wieder entlassen werden.

Während des Überfalls hat das Paar auch Knallgeräusche am Tatort wahrgenommen. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass die Täter eine Schreckschusspistole mitführten. Inwiefern diese bei der Tat verwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Tatverdächtige, der sich bei den Geschädigten vorstellte, kann wie folgt beschrieben werden:

circa 20-25 Jahre alt

circa 170 cm groß

schlanke Statur

zurückgegelte Haare, seitlich kurz rasiert

trug Oberlippenbart

trug einen schwarzen Pullover und eine enge Jeanshose

Der zweite Täter, der das Paar mit dem Pfefferspray angriff, kann wie folgt beschrieben werden:

circa. 20-25 Jahre alt

circa 185 cm groß

schlanke Statur

dunkle Haare

trug einen dunklen Kapuzenpullover und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen bezüglich des Raubüberfalls übernommen und wendet sich in diesem Zusammenhang mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat am Freitag, gegen 21:45 Uhr, Personen im Bereich der Aschaffenburger Straße festgestellt, die auf die Personenbeschreibungen passen?

Wer hat im Vorfeld oder nach der Tat Personen im Bereich der Aschaffenburger Straße gesehen, die sich verdächtig verhalten haben?

Wer hat etwas von dem Angriff auf das Pärchen mitbekommen?

Wer kann sonst Sachdienliches zur Aufklärung der Tat beitragen?

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 an die Kripo Aschaffenburg zu wenden.

Einbrüche in Firmengebäude - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Gleich zwei gewerbliche Objekte haben Einbrecher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aufgesucht. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 22:00 Uhr, und Freitag, 06:00 Uhr, haben sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Catering-Firma in der Frohnradstraße verschafft. Dort durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten den ersten Erkenntnissen nach eine Bargeldsumme im niedrigen vierstelligen Bereich.

In der gleichen Nacht hatten Einbrecher auch ein Küchen- und Möbelgeschäft in der Frohnradstraße im Visier. Hier drangen die Täter dem Sachstand nach am Freitag, zwischen 00:50 Uhr und 02:50 Uhr, gewaltsam ein. Ob die Täter in diesem Fall Beute gemacht haben, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und prüft einen möglichen Zusammenhang. Dabei wenden sich die Beamten mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat zu den relevanten Zeiten im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Einbruch in Vereinsheim - Polizei ermittelt

ASCHAFFENBURG / STRIETWALD. Am späten Donnerstagabend stiegen Unbekannte in die Räumlichkeiten des SG Strietwald ein. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Dem Sachstand nach verschafften sich die Täter gegen 23:50 Uhr gewaltsam Zugang zu der Vereinsgaststätte in der Adlerstraße. Neben der Gaststätte wurden auch im Gebäude befindliche Vereinsräumlichkeiten von den Unbekannten durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Täter ohne Beute.

Zur Aufklärung der Tat sucht die Polizeiinspektion Aschaffenburg nach Zeugen.

Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Versuchter Einbruch in Bankfiliale - Kripo ermittelt

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte haben von Freitag auf Samstag versucht, in die Räumlichkeiten einer Bankfiliale einzusteigen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Eine Zeugin stellte am Samstag, gegen 12:50 Uhr, ein geöffnetes und beschädigtes Bürofenster der Bankfiliale in der Straße "Im Markthof" fest. Dem Sachstand nach haben Unbekannte das Fenster im Zeitraum von Freitag, 17:30 Uhr, bis zur Mitteilung der Zeugin gewaltsam geöffnet.

Beute haben die Unbekannte nicht gemacht, jedoch einen Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro hinterlassen. Möglicherweise wurden die Täter bei dem Einbruchsversuch gestört.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise sind Passanten auf entsprechenden Lärm oder verdächtige Personen aufmerksam geworden.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Nach mehreren Diebstählen aus Pkw - Vier Tatverdächtige festgenommen

KARLSTEIN A. MAIN, OT DETTINGEN A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagvormittag gingen zunächst Unbekannte vier unversperrte Pkw an und haben mehrere Gegenstände entwendet. Zeugen verständigten die Polizei und verfolgten die Männer bis zum Bahnhof. Dort konnten diese festgenommen werden.

Dem Sachstand nach gingen die Männer insgesamt vier Pkw im Ortsbereich an und entwendeten aus diesen diverse Gegenstände wie eine Brille, Kleidungsstücke und eine Kreditkarte. Im Anschluss flüchteten die Männer zu Fuß. Der Geschädigte eines Diebstahls in der Julius-Kleemann-Straße konnte die Täter beobachten, verständigte die Polizei und verfolgte diese bis zum örtlichen Bahnhof. Mehrere Streifen der Alzenauer Polizei und umliegender Dienststellen waren schnell vor Ort und konnten die Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Die vier Männer im Alter von 20 bis 26 Jahren wurden zur Dienststelle verbracht. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie nach der Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten entlassen. Gegen sie wird nun wegen mehrerer Fälle des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug ermittelt.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein Unbekannter hat zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und Freitag, 12:00 Uhr, ein abgesperrtes E-Bike der Marke Winora aus dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße entwendet. Der Täter entkam unerkannt mit dem grünen Fahrrad, an dem ein schwarzes Kettenschloss angebracht war.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Sonntag zwischen 12:20 Uhr und 21:00 Uhr wurde an einem Fahrradabstellplatz am Bahnhof ein E-Scooter der Marke Segway entwendet. Das Fahrzeug war mit einem Kabelschloss angekettet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.