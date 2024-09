TIEFENBACH, LKR. PASSAU. Am Donnerstag (19.09.2024) gegen 22.30 Uhr war ein 47-jähriger Mann mit seinem Pedelec von Ranzing in Richtung Haselbach unterwegs. Außerorts kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz. Er blieb daraufhin regungslos auf der Straße liegen und wurde von einem vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer aufgefunden.

Nach Reanimation wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert. Mittlerweile erlag der 47-Jährige seinen schweren Verletzungen. Am Pedelec konnten keine Beschädigungen festgestellt werden, die auf einen Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug deuten. Allerdings wurden am und neben dem Pedelec mehrere Büschel Wildhaare aufgefunden, weshalb die polizeilichen Ermittlungen auf einen Unfall mit einem Wildtier schließen lassen.

