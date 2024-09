LKR. LANDSHUT. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut in einem Krankenhaus im Landkreis Landshut, nachdem wohl Arzneimittel entwendet wurden. Zwischenzeitlich wurde ein Tatverdächtiger ermittelt.

Am Donnerstag (19.09.2024) teilte ein Mitarbeiter eines Krankenhauses der Polizei mit, dass betäubungsmittelhaltige Arzneimittel entwendet wurden. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut erhärtete sich der Verdacht gegen einen Mitarbeiter des Krankenhausen. Der 41-jährige Slowene soll Betäubungsmittelpräparate entwendet und mehrere Ampullen ausgetauscht haben, um so den Diebstahl zu verdecken. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen sowie zum Tathergang dauern an. Ein von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragter Durchsuchungsbeschluss wurden noch am Donnerstag vollzogen. Der 41-jährige Tatverdächtige wurde noch im Krankenhaus vorläufig festgenommen.

Am Freitag (20.09.2024) wurde der Mann dem zuständigen Amtsgericht Landshut vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragte Haftbefehl unter anderem aufgrund des Verdachts des Diebstals von Betäubungsmitteln sowie der gefährlichen Körperverletzung und versuchtem Totschlag wurde erlassen. Anschließend wurde der 41-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

