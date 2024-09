Unbekannte füttern Alpaka - Tier verstirbt - Polizei sucht nach Zeugen

ERLENBACH AM MAIN / STREIT. Warum man fremde Tiere nicht füttern sollte, zeigt ein Fall mit tödlichem Ausgang vom vergangenen Donnerstag. Unbekannte haben hierbei Alpakas gefüttert, diese haben es nicht vertragen und eines davon verstarb innerhalb kürzester Zeit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ruft die Bevölkerung auf, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

In der Schmachtenberger Straße befindet sich eine Wiesenfläche, auf der man Tiere des Alpaka Projekts findet. Tiere wie diese findet man in unserer Region nicht an jeder Ecke, sie sehen faszinieren aus und diese dort sind an den Menschen gewohnt. Füttern sollte man sie jedoch nicht, denn auch wenn gut gemeint, vertragen die Tiere nicht jede Nahrung. So geschah es am vergangenen Donnerstag, als in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr Unbekannte den Alpakas etwas gaben, was sie aßen, sie aber auch vergiftete. Die Tiere brachen innerhalb kürzester Zeit zusammen, eins verendete, zwei weitere konnten durch schnelles Handeln noch geholfen werden.

Die Polizeiinspektion Obernburg am Main ermittelt nun wegen einem Vergehen nach dem Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Waren Sie zur Tatzeit in der Schmachtenberger Straße?

Haben Sie beobachtet, dass jemand die Tiere gefüttert hat?

Hat jemand den Bereich der Alpakazucht fluchtartig verlassen oder hat sich sonst verdächtig verhalten?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter der Tel. 06022/629-0 entgegen.

UND

Die Polizei ruft die Menschen eindringlich auf: "Füttern Sie keine fremden Tiere - Sie wissen nicht was sie vertragen"

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLINGENBERG AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Freitag hat sich auf der Staatsstraße 2309 zwischen Großheubach und Röllfeld ein Unfall ereignet. Hierbei wurde die Fahrerin eines blauen Renault von einem anderen blauen Pkw überholt und touchiert. Der Unfallverursacher fuhr anschließend in Richtung Klingenberg.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

GROßHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Samstag wurde eine Unfallflucht begangen. Ein brauner VW Touareg parkte in der Zeit von 11:30 Uhr bis 17:45 Uhr in der Miltenberger Straße vor dem dortigen EMS-Studio. Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde die Front des Touareg beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.