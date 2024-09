ALZENAU. Seit Samstagabend wird ein 76 Jahre alter Mann vermisst. Der Gesuchte ist zu Fuß unterwegs, räumlich nicht orientiert und demenzkrank. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Vermisste dringend Hilfe benötigt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 76-jährige Manfred Mühlinghaus hat gestern Abend, gegen 18:30 Uhr, seine Wohnanschrift am Leipziger Platz in Alzenau verlassen und ist seitdem spurlos verschwunden. Aufgrund seiner Demenz ist der Mann orientierungslos und wird den Weg nachhause alleine nicht mehr finden. Die Polizei, der Rettungsdienst und die Feuerwehr suchen den Vermissten seit seinem Verschwinden mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Kräften. Die Bevölkerung wird gebeten sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

Manfred Mühlinghaus kann wie folgt beschrieben werden:

170 cm groß bei 60 kg

Weiße Haare und weißer Bart

Dunkelblaue Kappe und schwarze Brille

Dunkelblaue Jacke mit reflektierenden Reißverschlüssen

Rot/weiß gestreiftes Hemd, schwarze Hose und schwarze Schuhe

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter 06023/944-0 entgegen.