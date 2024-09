REISBACH, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Samstag, 21.09.2024, gegen 15:43 Uhr geriet aus noch unbekannter Ursache der Mitarbeiter eines Freizeitparks mit einem Golfcart auf abschüssiger Strecke in die Warteschlange vor einem Fahrgeschäft, wobei insgesamt sieben Personen verletzt wurden.

Der 77-jährige Mitarbeiter des Freizeitparks hatte mit seinem elektrischen Fahrzeug eine abschüssige Kurve befahren, war aus der beabsichtigten Fahrspur geraten und mit Personen in der Warteschlange zur Sommerrodelbahn kollidiert. Sechs der wartenden Besucher des Parks im Alter von 18 bis 53 Jahre erlitten leichte Verletzungen, weswegen sie nach ambulanter Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Der Verursacher selbst wurde mittelschwer verletzt vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Am Fahrzeug entstand geringfügiger Sachschaden.

Die Erstversorgung der Verletzten wurde durch ein Großaufgebot an Rettungsdienst- und Feuerwehrkräften realisiert. Die polizeiliche Unfallaufnahme wurde durch Kräfte der PI Dingolfing mit Unterstützungskräften benachbarter Dienststellen geleistet.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Fischer, EPHK, Tel.: 09421/868-1410

Veröffentlicht am 21.09.2024, 18:35 Uhr