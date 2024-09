Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

KÜPS, LKR. KRONACH. Die Staatsanwaltschaft Coburg und die Kriminalpolizei Coburg ermitteln gegen eine Mitarbeiterin einer Kindertagesstätte in der Marktgemeinde Küps wegen des Verdachts der Misshandlung von Schutzbefohlenen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll die Tatverdächtige am Montag, den 16. September, ein in ihrer Obhut befindliches 17 Monate altes Kind während der Mittagsruhe körperlich misshandelt haben. Das Kind erlitt dabei unter anderem eine Schädelprellung, mehrere Hämatome am Kopf und am Rücken sowie Kratzverletzungen. Eine rechtsmedizinische Untersuchung des Kindes wurde durchgeführt, wobei das genaue Ergebnis noch aussteht.

Die Staatsanwaltschaft Coburg hat in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Coburg die Ermittlungen aufgenommen.

Auf die bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung geltenden Unschuldsvermutung wird hingewiesen.