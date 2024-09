Hier finden Sie die ursprüngliche Öffentlichkeitsfahndung:

KREUZWERTHEIM, LKR. MAIN-SPESSART. Seit Dienstag letzter Woche versucht die Polizei Marktheidenfeld die Identität eines schwer verletzten Mannes zu klären. Da die Ermittlungen bislang keinen Aufschluss zu seiner Herkunft gaben und ein Abgleich der Fingerabdrücke sowie die biometrische Gesichtserkennung durch das Bayerische Landeskriminalamt ergebnislos blieben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Eine 55-jährige Fußgängerin entdeckte am Dienstag des 10. Septembers gegen 08:20 Uhr den schwer verletzten Mann unterhalb der Alten Mainbrücke in Kreuzwertheim. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den von ihr alarmierten Rettungsdienst und Notarzt kam der unbekannte Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Die sofort von der Polizei Marktheidenfeld eingeleiteten Ermittlungen zur Identität des Mannes verliefen bislang ergebnislos. Nachdem auch über den Abgleich der Fingerabdrücke und dem biometrischen Abgleich des Gesichts die Identität nicht geklärt werden konnte, wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise.

Dem bisherigen Sachstand nach stürzte der Mann aus bislang ungeklärter Ursache von der Brücke und liegt aufgrund der schweren Kopfverletzungen seitdem im Koma. Auf die Beteiligung von Dritten oder das Vorliegen einer Straftat gibt es derzeit keine Hinweise. Auf der Brücke konnte ein schwarz-graues E-Bike der Marke Cube, ACCESS HPA, aufgefunden werden, welches von der Polizei sichergestellt wurde.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

30 bis 35 Jahre alt

Schlanke Statur

Braune Haare und Vollbart

Der Unbekannte führte einen auffälligen Schlüsselbund mit einem roten Motorradanhänger bei sich. Ein großer Karabinerhaken hält die mehr als 10 Schlüssel zusammen. Darunter befindet sich auch ein älterer Autoschlüssel der Marke Opel und könnte zu einem Meriva A, Corsa C oder Combo C gehören. An einem seiner Finger befand sich ein Goldring aus 585er Gold mit der Gravur „08.08.2020“. Einen gewissen Wiedererkennungswert könnte das getragene schwarze Armband besitzen, dass aus länglichen schwarzen Metallhülsen sowie schwarzen Metallkugeln und arabischen Schriftzeichen besteht. Auffällig ist zudem ein rundes Klappmesser. Die Schneide befindet sich dabei in einem runden Griffstück aus Metall.

Personen, die Hinweise zur Identität des Mannes oder der Herkunft der Gegenstände machen können oder in der Zeit vom Montagabend des 09. Septembers bis Dienstagmorgen, 10. September, verdächtige Beobachtungen im Bereich der Alten Mainbrücke gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0 zu melden.