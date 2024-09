Kreisstadt Altötting, LKR. Altötting. Die Polizeiinspektion Altötting bekam zum 01. September 2024 eine neue Dienststellenleiterin. Polizeihauptkommissarin Rebecca Kaltenhauser übernahm das Amt von Polizeioberrat Georg Nieß, der sich in den Ruhestand verabschiedete.

Der feierliche Amtswechsel an der Spitze der Altöttinger Polizeiinspektion wurde am Donnerstag, den 19. September 2024, vollzogen. Polizeipräsident Manfred Hauser begrüßte im großen Sitzungssaal des Rathauses in Altötting eine Vielzahl an Gästen, darunter den für den Landkreis zuständigen Landrat Erwin Schneider, die Ersten Bürgermeister und die Erste Bürgermeisterin der Gemeinden im Dienstbereich der PI Altötting sowie ehemalige Polizeipräsidenten und die ehemalige Polizeivizepräsidentin des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd als persönliche Gäste von Herrn Nieß.

Selbstverständlich durften auch die Familienmitglieder der beiden Protagonisten, Angehörige der Justiz sowie von benachbarten Rettungs- und Hilfsdiensten, neben weiteren Ehrengästen, an diesem Tag nicht fehlen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch den stellvertretenden Leiter der PI Altötting, PHK Alexander Aicher, ergriff Polizeipräsident Manfred Hauser das Wort. Er bedankte sich zunächst bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Altötting für die Hilfe bei der Organisation der Veranstaltung und dem Ersten Bürgermeister der Kreisstadt, Herrn Stephan Antwerpen, für die Gastfreundschaft.

Im Anschluss ließ Herr Hauser zunächst die eindrucksvolle und lange Karriere von Herrn Nieß Revue passieren. Der 65-jährige zweifache Vater begann seine Karriere im Jahr 1977 mit der Einstellung im damaligen mittleren Dienst.

Beim Aufbau der damaligen Zivilen Einsatzgruppen Süd und später auch Nord in den 1980er Jahren war Herr Nieß federführend beteiligt und leitete die ZEG Nord anschließend über 8 Jahre hinweg.

Das Studium zum Aufstieg in die heutige 3. Qualifikationsebene schloss er auf Platz 1 von 478 Prüflingen ab und wurde als frisch gebackener Polizeikommissar mit der organisatorischen Durchführung der Zusammenlegung der Zivilen Einsatzgruppen Nord und Süd zu einer Zivilen Einsatzgruppe der damaligen Polizeidirektion Traunstein betraut.

Einen nicht unerheblichen Teil seiner langen Karriere, die er übrigens drei Mal auf eigenen Wunsch verlängerte, verbrachte Herr Nieß als Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Burghausen.

Insgesamt 15 Jahre verbrachte er bei der Burghauser Polizei. Eine sehr lange, aber auch erfolgreiche Zeit, durch die er dank seiner herausragenden Leistungen über die modulare Qualifizierung in die 4. Qualifikationsebene aufsteigen konnte.

Seine letzte Station war die Polizeiinspektion Altötting, die er bis August 2024 leiten durfte. Zum 01. September 2024 trat Herr Nieß nach knapp 47 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand ein.

Polizeipräsident Hauser zeigte sich beeindruckt von dieser erfolgreichen Karriere und wünschte Herrn Nieß viel Glück und Gesundheit für die Zukunft.

Die Nachfolge trat Rebecca Kaltenhauser an. Die 30-jährige verheiratete Polizeihauptkommissarin blickt auf eine noch junge Karriere zurück, die 2012 mit der Einstellung in der 2. Qualifikationsebene begann.

Nach erfolgreichem Abschluss folgte der direkte Umstieg in die 3. Qualifikationsebene. Das Studium schloss Frau Kaltenhauser 2017 ab und wurde zum Bayerischen Landeskriminalamt versetzt.

Nach weiteren Stationen, unter anderem beim Kommissariat 15 des Polizeipräsidiums München, wurde sie mit der stellvertretenden Leitung einer Dienstgruppe bei der Polizeiinspektion Prien am Chiemsee betraut.

Durch ein hohes Maß an Kompetenz und Einsatzbereitschaft wurde Frau Kaltenhauser schnell die Möglichkeit zur Teilnahme am Förderverfahren zum Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene gegeben.

Nun, zum 01. September 2024 wurde sie im Rahmen dieses Förderverfahrens mit der Leitung der Polizeiinspektion Altötting betraut. Herr Polizeipräsident Hauser betonte, dass man sehr überzeugt von Frau Kaltenhauser sei und ihr für diese Aufgabe viel Erfolg wünsche.