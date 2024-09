OBERASBACH. (980) Am Montagmorgen (16.09.2024) ereignete sich in Oberasbach (Lkrs. Fürth) ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Der Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort weshalb die Polizei nun um Zeugenhinweise bittet.



Gegen 07:50 Uhr befuhr der Radfahrer in Oberasbach den Radweg in Fahrtrichtung Zirndorf. An der Kreuzung Rothenburger Straße/Zirndorfer Straße wollte der Radfahrer die grüne Ampel in Richtung Zirndorf überqueren. Zeitgleich fuhr ein Pkw-Fahrer die Rothenburger Straße in gleicher Fahrtrichtung, wollte jedoch nach rechts in die Zirndorfer Straße abbiegen.

Hierbei touchierte der Pkw das Fahrrad, sodass der Radfahrer stürzte. Der Fahrer des noch unbekannten Pkw setzte seine Fahrt daraufhin ohne anzuhalten fort. Der Radfahrer blieb körperlich unverletzt.

Der Pkw (Marke, Kennzeichen etc. unbekannt) dürfte durch den Zusammenstoß im Front- bzw. Seitenbereich beschädigt sein.

Beamte der Polizeiinspektion Stein nahmen die Verkehrsunfallflucht vor Ort auf und bitten um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zu dem Unfallhergang oder zu dem mutmaßlich beschädigten Pkw machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 967824-0 zu melden.

