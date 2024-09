HERSBRUCK. (978) In der Nacht von Mittwoch (18.09.2024) auf Donnerstag (19.09.2024) ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in Velden (Lkrs. Nürnberger Land) ein Brand. Ein 59-jähriger Mann zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.



Der 59-jährige Hausbewohner stellte gegen 01:40 Uhr Flammen im obersten Stockwerk eines Anwesens in der Bergstraße fest, brachte sich in Sicherheit und verständigte die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Hersbruck sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr Velden und umliegender Wehren stellten beim Eintreffen am Einsatzort wenige Minuten später Flammen aus dem Dach sowie eine entsprechende Rauchentwicklung fest. Das Feuer hatte sich bereits bis ins Erdgeschoss ausgebreitet.

Der 59-jährige Mann, der sich zu diesem Zeitpunkt alleine im Haus aufhielt, erlitt leichte Verletzungen und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die nahegelegene Nürnberger Straße (Staatsstraße 2162) gesperrt werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf vor Ort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat der Kripo Schwabach die weiteren Ermittlungen zur Feststellung der bislang unklaren Brandursache übernommen.

Erstellt durch: Christian Seiler / mc