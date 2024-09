GOTTFRIEDING, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Sonntag, 15.09.2024, begab sich ein Mann unberechtigt in eine Asylbewerberunterkunft in der Hauptstraße, entwendete dort unter Vorhalt eines Messers ein Handy, welches er aber wieder zurückgab. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der 43-Jährige festgestellt werden.

Ersten Erkenntnissen nach betrat der 43-Jährige die Unterkunft gegen 13.30 Uhr und nahm unberechtigt ein Mobiltelefon an sich. Als der Eigentümer, der ebenfalls Bewohner der Unterkunft ist, ihn aufforderte, das Handy zurückzugeben, bedrohte der Mann diesen mit einem Messer. Auf ein erneutes Herausgabeverlangen hin gab er das Handy schließlich zurück.

Durch eine zwischenzeitlich hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Dingolfing konnte der 43-Jährige unweit des Tatortes angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde gestern Nachmittag (16.09.2024) am zuständigen Amtsgericht Landshut vorgeführt. Der von Staatsanwaltschaft Landshut beantragte Haftbefehl unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls wurde erlassen und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 17.09.2024, 14.45 Uhr