GROMBÜHL / WÜRZBURG. Nach einem besonders schweren Fall des Diebstahls am 31. Juli 2024 fahndet die Polizei nach wie vor mit Hochdruck nach zwei bislang unbekannten Tätern. Hierzu wenden sich die Ermittler mit Fotos der Täter an die Öffentlichkeit.

Wertgegenstände aus Parzelle entwendet

Am 31. Juli 2024 zwischen 06:15 Uhr und 06:30 Uhr begaben sich die beiden Täter in das Lagerhaus "WüBox" in der Ohmstraße. Die beiden Unbekannten öffneten auf bislang unbekannte Weise gezielt eine Parzelle, welche mit einem Zahlenschloss gesichert war. Entwendet wurden Goldmünzen, Bargeld sowie hochwertiger Schmuck im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Aufnahmen der Täter gesichert

Im Rahmen der Ermittlungen konnten Videoaufzeichnungen der Täter gesichert werden. Durch die Veröffentlichung dieser Bilder erhofft sich die Kriminalpolizei Hinweise auf die Identität der Tatverdächtigen. Diese ist unter nachfolgendem Link einsehbar: Die Bayerische Polizei - Fahndung wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls in Würzburg (bayern.de)

Täter 1 kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Etwa 35 Jahre alt

Circa 180 cm groß

Etwa 85 kg schwer bei Kräftiger Statur

Trug einen schwarzen Vollbart

Trug eine Base-Cap sowie eine Herren-Umhängetasche

Täter 2 kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Etwa 35 Jahre alt

Circa 170 cm groß

Etwa 80 kg schwer bei Kräftiger Statur

Trug einen schwarzen Vollbart

Trug eine Base-Cap, Badeschlappen sowie eine Herren-Umhängetasche

Fragen der Ermittler - Zeugen gesucht

Die Ermittler richten nachfolgende Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat vor oder nach der Tat die abgebildeten Männer gesehen?

Wer kann Hinweise zur Identität der Männer geben?

Wer hat zur relevanten Zeit Personen mit verdächtigen Verhalten in Tatortnähe gesehen?

Wer hat sonst sachdienliche Informationen, die zur Tataufklärung dienen können?

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.