MARKTOBERDORF. Am Mittwoch, den 25.09.2024 veranstaltet die Polizeiinspektion Marktoberdorf in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Ostallgäu Mitte ein Fahrsicherheitstraining mit dem Pedelec für Senioren. Interessierte sind hierzu herzlich eingeladen!

Allgemeines

Im Jahr 2023 ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West knapp 700 Verkehrsunfälle mit Pedelecs und E-Bikes. 466 hiervon ereigneten sich alleinbeteiligt aufgrund von Fahrfehlern oder medizinischen Ursachen. Insgesamt verletzten sich knapp 450 Personen bei den Verkehrsunfällen mit Pedelecs und E-Bikes.

Die Fortbewegung mit Pedelecs bringt durch höhere Geschwindigkeiten und das zusätzliche Gewicht auch neue Herausforderungen und Problemstellungen mit sich. Bereits bei Stürzen ohne Fremdbeteiligung ziehen sich Pedelec-Nutzerinnen und Nutzer oftmals schwere Verletzungen zu.

Vor diesem Hintergrund soll die Präventionsveranstaltung interessierten Fahrerinnen und Fahrern Informationen und Empfehlungen rund um das Thema liefern.

Fahrsicherheitstraining 2024

Wie bereits im vergangenen Jahr bietet die Polizeiinspektion Marktoberdorf in enger Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Ostallgäu Mitte auch dieses Jahr Fahrsicherheitstraining für Senioren an. Kursleiter an diesem Nachmittag ist Polizeihauptkommissar Rudolf Stiening von der Polizeiinspektion Marktoberdorf. Der Örtliche Verkehrssicherheitsbeauftrage möchte mit seiner Kurzeinweisung auf immer wieder auftretende Probleme und Gefahren beim E-Biken hinweisen.

Der Kurs wendet sich im Besonderen an Senioren, die durch die Unterweisung und mit Hilfe der praktischen Übungen mehr Handlungssicherheit mit dem E-Bike gewinnen möchten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten bereits erste Erfahrungen mit dem E-Bike im Gepäck haben. Interessierte bittet die Polizei darum, ihr eigenes E-Bike, einen Helm und gegebenenfalls ein Getränk mitzubringen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Polizeiinspektion Marktoberdorf lädt alle Interessierten herzlich zur Teilnahme am Fahrsicherheitstraining ein.

Die Teilnehmerzahl für das Fahrsicherheitstraining ist begrenzt, weshalb die Polizeiinspektion Marktoberdorf um eine vorherige Anmeldung über das Portal der Volkshochschule Ostallgäu Mitte bittet. Für Kurzentschlossene stehen auch am Veranstaltungstag noch einzelne Teilnahmeplätze zur Verfügung.

Das Fahrsicherheitstraining 2024 findet am

Mittwoch, den 25.09.2024 von

17:00 Uhr bis 19:00 Uhr

auf dem auf dem Verkehrsübungsplatz an der Adalbert-Stifter-Schule, Schwabenstraße 53, in Marktoberdorf statt.

Die Polizei Marktoberdorf freut sich auf eine rege Teilnahme und einen persönlichen Austausch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Interessierte Medienvertreter und Medienvertreterinnen sind ebenfalls herzlich eingeladen. Wir bitten um eine vorherige Anmeldung an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West unter der E-Mailadresse pp-sws.presse@polizei.bayern.de . (PI Marktoberdorf)

