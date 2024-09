BAD FEILNBACH, LKR. ROSENHEIM. Am Montagnachmittag, den 16. September 2024, brach in Bad Feilnbach in einem Sägewerk ein Feuer aus. Der entstandene Sachschaden wird auf einen Euro-Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Montag (16. September 2024), um 14.30 Uhr, wurde über die Integrierte Leitstelle Rosenheim der Brand in einem Sägewerk im Ortsteil Au bei Bad Feilnbach mitgeteilt. Die sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stellten bei Eintreffen fest, dass der Dachstuhl des betroffenen Objekts teilweise in Brand stand. Durch das professionelle und rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand zügig abgelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden.

Durch den Brand wurde ein 50-Jähriger aus dem Landkreis Rosenheim schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit erheblichen Brandverletzungen im Gesichtsbereich in ein Spezialklinikum gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Nach ersten Ermittlungen der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Brannenburg übernahmen Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die weitere Sachbearbeitung. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, ist nun unter anderem die Brandursache Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen.

Derzeit liegen den Ermittlern keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern weiter an.