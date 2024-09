2101 – Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Kriegshaber – Am Samstag (14.09.2024) kam es zu einem Wohnungsbrand in der Ulmer Straße. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Die Bewohner bemerkten gegen 14.30 Uhr den Brand und verließen anschließend selbständig die Wohnung. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte eine Ausbreitung auf weitere Wohnungen. Mindestens zwei Personen erlitten eine Rauchvergiftung. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein.

2102 – Alkohol- und Fahrerlaubnisdelikt im Straßenverkehr

Innenstadt – Am Sonntagmorgen (15.09.2024) war ein 53-Jähriger mit seinem Auto alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis an der blauen Kappe unterwegs.

Gegen 08.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hat. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Beamten stellten zudem den Fahrzeugschlüssel vorübergehend sicher, um weitere Fahrten zu verhindern.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 53-Jährigen.

2103 - Alkoholisierter Mann fällt vor Straßenbahn

Oberhausen - Bereits am Samstag (14.09.2024) fiel ein 50-jähriger Mann vor eine einfahrende Straßenbahn in der Donauwörther Straße. Er wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 19.30 Uhr fuhr die Straßenbahn in eine Haltestelle in der Donauwörther Straße ein und bremste dabei ab. Kurz vor dem Stillstand der Straßenbahn fiel ein 50-jähriger Mann in den Schienenbereich und wurde dabei von der Straßenbahn touchiert. Ein Rettungswagen brachte ihn leichtverletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der 50-jährige Mann einen Atemalkoholwert von ca. 2,6 Promille hatte.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 50-Jährigen wegen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung.

2104 - Unfall zwischen Streifenwagen und Auto

Göggingen - Bereits am Freitag (13.09.2024) kollidierte ein Streifenwagen auf Einsatzfahrt mit einem Auto an der Kreuzung Gögginger Straße/Schertlinstraße.

Gegen 20.15 Uhr fuhr der Streifenwagen mit eingeschalteten Sondersignalen in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit einem 35-jährigen Autofahrer. Der Streifenwagen schleuderte durch die Kollision gegen eine Ampel. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Streifenbesatzung und der 35-jährige Mann wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 35-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand nach ersten Einschätzungen ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

2105 – Polizei stoppt Mann unter Drogeneinfluss

Innenstadt – Am gestrigen Sonntag (15.09.2024) war ein 39-jähriger Radfahrer unter Drogeneinfluss in der Badstraße unterwegs.

Gegen 13.30 Uhr fiel einer Polizeistreife der 39-Jährigen auf seinem Fahrrad auf, der in Schlangenlinien unterwegs war und beinahe einschlief. Die Beamten kontrollierten den Radfahrer daraufhin. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Zusätzlich war der Radfahrer alkoholisiert. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Radfahrers und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 39-Jährigen.

Kriegshaber – Am gestrigen Sonntag (15.09.2024) war ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss im Kobelweg unterwegs.

Gegen 22.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er in Schlangenlinien unterwegs war. Da der Mann offenbar Cannabis konsumiert hatte, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme bei dem Mann. Außerdem unterbanden sie die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 17-Jährigen.

2106 – Polizei stoppt Tatverdächtige nach Körperverletzung

Innenstadt – Am gestrigen Sonntag (15.09.2024) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Straßenbahn in der Langenmantelstraße.

Gegen 19.00 Uhr kam es in der Straßenbahn zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei 23 und 43 Jahre alten Männern und einem 27-Jährigen. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Männern. Anschließend entfernten sich der 23-Jährige und der 43-Jährige. Die Polizei stoppte die beiden wenig später. Bei dem Vorfall wurden zwei Männer leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Körperverletzungsdeliktes und Beleidigung.

2107 – Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Lechhausen – In der Zeit von Samstag (14.09.2024), 20.00 Uhr bis Sonntag (15.09.2024), 12.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen weißen Seat im Goldschlägerweg Ecke Kreitmayrstraße. Anschießend entfernte sich der bislang unbekannte Autofahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Nach aktuellen Erkenntnissen dürfte der bislang unbekannte Autofahrer mit einem blauen Auto unterwegs gewesen sein.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2108 – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Universitätsviertel – In der Zeit von Freitag (13.09.2024), 16.00 Uhr bis Samstag (14.09.2024), 19.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Haustüre in einem Mehrfamilienhaus in der Hermann-Köhl-Straße.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus. Hier beschädigten sie anschießend die Haustüre. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.