BODENWÖHR. LKR. SCHWANDORF. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen bisher noch unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt in Bodenwöhr ein und entwendeten dort den Inhalt des Tresors. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Freitagmorgen, 13.September, musste ein Mitarbeiter eines Supermarktes in Bodenwöhr feststellen, dass sich in der Nacht Einbrecher Zutritt zu dem Geschäftsräumen verschafft hatten. Den Tätern gelang es, den dortigen Tresor gewaltsam zu öffnen und den Inhalt zu entwenden. Anschließend flohen die Unbekannten mit einer Bargeldsumme im mittleren vierstelligen Bereich vom Tatort.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Wer von Donnerstag, 12. September, 19:15 Uhr bis Freitag, 13. September, 05:30 Uhr in der Nähe der Hauptstraße in Bodenwöhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnte, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 09621/890-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg zu melden.