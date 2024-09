1444. Radfahrer stürzt und verstirbt im Krankenhaus – Sendling

Am Sonntag, 15.09.2024, gegen 23:15 Uhr, fuhr ein 62-Jähriger ohne festen Wohnsitz mit einem Fahrrad auf dem Gehweg der Dreimühlenstraße. Laut einem Zeugen, an welchem er vorbeifuhr, zeigte er eine unsichere Fahrweise und stürzte zunächst nach links ohne Fremdeinwirkung in ein Gebüsch. Bislang unbekannte Zeugen halfen dem 62-Jährigen auf.

Kurz darauf hörte der Zeuge erneut ein Sturzgeräusch und fand den 62-Jährigen erneut gestürzt rechts neben seinem Fahrrad auf dem Gehweg. Zu diesem Zeitpunkt war der 62-Jährige nicht mehr ansprechbar. Der Zeuge verständigte daraufhin den Rettungsdienst, der Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen musste. Er wurde unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb der 62-Jährige kurz nach der Einlieferung.

Ob die Todesursache auf eine akute Erkrankung oder das Sturzgeschehen zurückzuführen ist, ist Gegenstand der derzeitigen polizeilichen Ermittlungen, welche die Münchner Verkehrspolizei durchführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere die Zeugen, welche dem 62-Jährigen nach dem ersten Sturz aufhalfen, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1445. Einbruch in eine medizinische Einrichtung – Neuhausen

In der Zeit von Freitag, 13.09.2024, 14:30 Uhr, bis Sonntag, 15.09.2024, 13:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem medizinischen Betrieb, bei dem sie ein Kellerfenster gewaltsam öffnen konnten.

Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht und unter anderem medizinische Gerätschaften im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Nachdem der Einbruch bemerkt wurde, wurde der Polizeinotruf 110 verständigt.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Nymphenburger Straße, Romanstraße, Lachnerstraße und Waisenhausstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1146. Brand von zwei Pkw – Ludwigsvorstadt

Am Montag, 16.09.2024, gegen 02:30 Uhr, wurde eine Anwohnerin durch laute Knallgeräusche geweckt. Als sie aus dem Fenster sah, sah sie mehrere brennende parkende Pkw, weshalb sie den Notruf verständigte.

Als kurz darauf mehrere Polizeistreifen und die Berufsfeuerwehr München am Einsatzort eintrafen, brannten bereits zwei Pkw komplett (Ford und BMW). Zwei weitere Pkw (VW und Skoda), die unmittelbar neben den brennenden Pkw parkten, wurden durch die große Hitze ebenfalls beschädigt. Der Feuerwehr löschte den Brand. Es wurden keine Personen verletzt. An den Pkw entstanden Sachschäden von mehreren zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die Ermittlungen hinsichtlich des Verdachts der Brandstiftung übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Waltherstraße, Maistraße, Ringseisstraße, Tumblingerstraße (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1447. Terminhinweis:

Gemeinsame Pressekonferenz der Münchner Polizei und des Kreisverwaltungsreferats München zur Thematik: “Sicherheit auf der Wiesn“

Kreisverwaltungsreferentin Frau Dr. Hanna Sammüller-Gradl und der Leiter der Abteilung Einsatz, Leitender Polizeidirektor Christian Huber informieren gemeinsam über die Sicherheits- und Verkehrsmaßnahmen zum 189. Münchner Oktoberfest 2024 auf einer Pressekonferenz am

Mittwoch, 18. September 2024, um 11.30 Uhr,

im Polizeipräsidium München, 80331 München, Augustinerstraße 2, Medienzentrum der Pressestelle.

Alle Medienvertreter sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen.

Wir bitten um kurze Anmeldung in schriftlicher Form per E-Mail oder telefonisch.