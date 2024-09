NÜRNBERG. (963) Im Zeitraum von Samstagabend (14.09.2024) bis Sonntagmorgen (15.09.2024) brach ein zunächst Unbekannter in einen Supermarkt im Nürnberger Stadtteil Fischbach ein. Ein 39-jähriger Tatverdächtiger konnte festgenommen werden, als er versuchte offenbar aus dem Supermarkt gestohlene Alkoholika zu verkaufen.



Am frühen Sonntagmorgen teilten Passanten gegen 01:30 Uhr mit, dass die Tür eines Supermarkts in der Fischbacher Hauptstraße offenstehe. Eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd stellte daraufhin fest, dass offenbar in den Supermarkt eingebrochen und diverse Alkoholika (Bier und Spirituosen) entwendet wurden.

Kurz darauf teilten mehrere Passanten mit, dass unweit des Tatorts ein Mann Alkoholika (Bier und Spirituosen) zum Kauf anbieten solle. Die Beamten konnten den 39-jährigen Tatverdächtigen an einer nahegelegenen Bushaltstelle antreffen und vorläufig festnehmen. Der 39-Jährige führte hierbei mehrere, offensichtlich zuvor aus dem Supermarkt entwendete, Flaschen Alkoholika mit sich.

Der mit über zwei Promille alkoholisierte Tatverdächtige muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten. Er wird zudem auf dem Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Michael Petzold