ALTDORF / MITTELFRANKEN. (961) Seit Freitagmittag (13.09.2024) wird die 74-jährige Akilja J. aus Winkelhaid (Lkrs. Nürnberger Land) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Die 74-jährige Frau verließ am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr ihr Wohnanwesen in Winkelhaid und kehrte seitdem nicht mehr nachhause zurück. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen durch die Polizeiinspektion Altdorf konnte die Frau bislang nicht angetroffen werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Sie wird wie folgt beschrieben:

75 Jahre alt, circa 165 cm groß, schulterlanges schwarzes Haar, hustet stark und spricht gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Die Frau war zuletzt mit einer schwarzen Jogginghose, einem langen schwarzen Mantel und schwarzen Nike-Schuhen bekleidet. Möglicherweise führt sie einen kleinen, dunkelgrauen Reisekoffer mit sich. Ein Bild der Vermissten steht als Download zur Veröffentlichung zur Verfügung.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nehmen die Polizeiinspektion Altdorf unter der Telefonnummer 09187 95000, der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Erstellt durch: Michael Petzold