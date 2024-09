KOCHEL AM SEE, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Eine 82-jährige Frau wurde am Freitagnachmittag (13. September 2024) in Kochel am See an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und dabei tödlich verletzt. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm umgehend die Ermittlungen, Hinweise auf eine Fremdbeteiligung gibt es bisher nicht.

Am gestrigen Freitagnachmittag, (13. September 2024), gegen 14.20 Uhr, wurde eine 82-jährige Frau aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen von einem einfahrenden Zug erfasst und dabei tödlich verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Dame gerade dabei, mit ihrem Rollator den Fußübergang Bahnhofstraße /Unteranger zu überqueren.

Ein sofort hinzugezogener Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Reisenden des betroffenen Zuges mussten evakuiert werden. Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kripo Weilheim nahmen daraufhin sofort die Ermittlungen zur Klärung der Todesursache auf.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Ermittler der Kripo von einem tragischen Unfallgeschehen aus. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung liegen bislang nicht vor.