SCHWARZACH, LKR. STRAUBING-BOGEN, OSTERHOFEN, LKR. DEGGENDORF, ÖSTERREICH, KROATIEN. Die Ermittlungsgruppe „Park“ der Kriminalpolizei Straubing konnten einen Raubüberfall auf ein Ehepaar in Schwarzach vom Februar 2023 sowie diverse Einbrüche im Raum Deggendorf und Straubing-Bogen ab dem Jahr 2020 klären. Darüber hinaus konnten die Ermittler insgesamt fünf Mitglieder der Diebesbande ermitteln, die in wechselnder Besetzung diverser Eigentumsdelikte verübten. Zwischenzeitlich wurden zwei der Bandenmitglieder vom Landgericht Regensburg verurteilt.

Zwei der drei Tatverdächtigen des Raubüberfalls in Schwarzach im Alter von 32 und 35 Jahren konnten während ihrer Flucht mit einem Fahrzeug nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Osterhofen im Rahmen großangelegter Fahndungsmaßnahmen am 25.04.2023 festgenommen werden. Ein zuerst flüchtiger dritter Tatverdächtiger, ein nun 23 Jahre alter Kroate, konnte am 23.10.2023 aufgrund eines europäischen Haftbefehls in Kroatien festgenommen werden.

Die 32 und 35 Jahre alten Tatverdächtigen mussten sich nun vor dem Landgericht Regensburg aufgrund diverser Eigentumsdelikte von Anfang Februar 2020 bis April 2023 verantworten. Darunter mehrere Einbrüche in private Wohnhäuser im Landkreis Straubing-Bogen und zwei Einbrüche in Juweliergeschäfte Anfang 2023 in Straubing und Osterhofen. Am 24.02.2023 kam es schließlich zum Raubüberfall auf ein Ehepaar am Park in Schwarzach.

Die Beiden wurden nun vom Landgericht Regensburg zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Der 32-Jährige wurde für die Beteiligung an insgesamt 5 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren und 8 Monaten verurteilt. Der 35-Jährige wurde für die Beteiligung an 15 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 8 Jahren und 11 Monaten verurteilt. Das Urteil gegen den 32-Jährigen ist bereits rechtskräftig.

Zudem zog das Landgericht bei den beiden Verurteilten einen Wertersatz von knapp 500.000 Euro ein. Hauptsächlich entwendete die Bande diversen Schmuck, Gold- und Silbermünzen und Bargeld. Der 23 Jahre alte Kroate konnte aufgrund eines weiteren Strafverfahrens in Kroatien bislang noch nicht nach Deutschland überstellt werden.

Die EG „Park“ konnte im Rahmen ihrer Ermittlung zwei weitere Mitglieder der fünfköpfigen Bande, die in wechselnder Besetzung agiert, ermitteln. Dabei handelt es sich um einen 23 Jahre alten Kroaten mit Wohnsitz in Österreich und einen 54 Jahre alten Bosnier. Der 54-Jährige wird verdächtigt, am 13.03.2020 zusammen mit den beiden Verurteilten unter anderem an einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Deggendorfer Straße in Schwarzach beteiligt gewesen zu sein, bei dem überwiegend Schmuck entwendet wurde. Gegen ihn besteht ein europäischer Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing.

Der 23-Jährige steht im Verdacht, neben der Beteiligung an mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser im Landkreis-Straubing-Bogen, Mittäter am Einbruch in ein Straubinger Juweliergeschäft in der Fraunhoferstraße vom 02.01.2023 gewesen zu sein. Dieser konnte ebenfalls mittels europäischem Haftbefehl am 17.07.2024 in Österreich festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing am 20.08.2024 bereits nach Deutschland überführt werden. Seitdem befindet er sich in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt.

Die EG „Park“ setzt trotz der jüngsten Verurteilungen ihre intensiven und umfangreichen Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing fort, um mit einer beweissicheren kriminalpolizeilichen Ermittlungsarbeit zu weiteren Verurteilungen beitragen zu können.

Mit Blick auf die Fallzahlen im Bereich der Wohnungseinbrüche der letzten Jahre kann für den Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bogen und der Polizeiinspektion Straubing festgestellt werden, dass diese aufgrund der Festnahme rückläufig sind. 2022, im Hauptaktionsjahr der Einbruchsbande, waren im Bereich der PI Straubing 22 Fälle und für das Jahr 2023 19 Fälle zu verzeichnen. Im Bereich der PI Bogen wurden für das Jahr 2022 und im Jahr 2023 12 Fälle registriert. Mit Stand August mussten für das Jahr 2024 für den Bereich Straubing lediglich 7 Einbrüche (davon 5 Versuchstaten) und im Bereich Bogen lediglich ein versuchter Einbruch polizeilich aufgenommen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 20.01.2023 zur Suche nach drei unbekannten Tätern zum Einbruch in das Juweliergeschäft in der Fraunhoferstraße in Straubing wird hiermit widerrufen. Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

