DINGOLFING. In den frühen Morgenstunden am 10.09.2024 kam es zu einem Brand eines Gartenschuppens in der Oberdingolfinger Straße. Da eine Brandlegung nicht auszuschließen ist, hat die Kriminalpolizei nun die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die Mitteilung über den Brand erreichte die Polizeieinsatzzentrale gegen 03.50 Uhr. Der Schuppen befand sich bereits in Vollbrand, auf Wohngebäude griff das Feuer aber nicht über. Aufgrund des Brandes entstand ein geschätzter Schaden von circa 5000 Euro. Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr.

Die Ermittlungen zum Brandfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen, da eine vorsätzliche Brandlegung nicht auszuschließen ist. Die Ermittler bitten Personen, die am 10.09.2024 gegen 03.50 Uhr im nördlichen Bereich der Oberdingolfinger Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der 0871/9252-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 13.09.2024, 13.12 Uhr