A73 / ZAPFENDORF, LKR. BAMBERG. In der Nacht auf Freitag verunglückte ein 16-Jähriger bei einem Verkehrsunfall tödlich. Ein weiterer 16-Jähriger erlitt schwere Verletzungen. Die Verkehrspolizei Bamberg führt die Ermittlungen zur Unfallursache.

In der Nacht auf Freitag nahm sich der 16-Jährige aus Mittelfranken den Autoschlüssel des VW Tiguan seiner Eltern und unternahm mit einem ebenfalls 16-jährigen Beifahrer eine Fahrt über die A73. Um 2.30 Uhr befuhr er die A73 in Fahrtrichtung Süden und bog in den Parkplatz bei Zapfendorf ein. Dort touchierte er zwei geparkte Lastwagen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses überschlug sich in der Folge und kam im Bankett zum Liegen. Der 16-jährige Fahrer erlitt bei der Kollision schwerste Verletzungen und war sofort tot. Der Beifahrer kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Für ihn besteht derzeit keine Lebensgefahr. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 80.000 Euro. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sperrten den Parkplatz für die Dauer der Unfallaufnahme.

Zur Unfallursache ermittelt die Verkehrspolizei Bamberg. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg erhalten die Beamten dabei Unterstützung von einem Sachverständigen.